Diego Armando Maradona a joué pour Séville lors de la saison 1992/93 .

Au bout du 1992, après être devenu Dieu en Naples et savoure la gloire, Diego Armando Maradona atterri dans Séville. Il était déjà champion du monde avec l’Argentine et avait réussi à conquérir l’Italie, mais cela venait de ses scandales de drogue et de sexe, de ses liens avec la Camorra et d’un Sanction de 15 mois pour un test positif à la cocaïne dans un contrôle antidopage. C’est pourquoi ils ont engagé un détective pour le suivre de près.

Près de trois décennies se sont écoulées depuis, Maradona est décédée à l’âge de 60 ans et l’homme engagé par le club andalou pour le surveiller a dit sa vérité. Charlie M. J’avais à ce moment-là seulement 25 ans et a reçu la commande de être l’ombre de Maradona à Séville.

«Sa maison n’avait aucun moyen de sortir, c’était la bonne chose qu’il avait. C’était un chalet et il n’y avait qu’une seule issue. Alors nous avons mis une voiture là-bas et nous nous sommes relayés. Cette maison était comme El Corte Inglés. On compte 18 ou 20 Italiens, Argentins entrant et sortant. Je suis dans la rue depuis 30 ans et je sais ce que c’était. C’était un désastre», A-t-il expliqué dans une interview avec Vox Pópuli.

“Il n’a pas mené la vie d’un footballeur de haut niveau”, a révélé le détective qui a espionné Maradona à Séville.

Charlie, qui travaillait avec un autre détective plus âgé de la ville nommé Parfait C., un de ses amis et une quatrième personne, avait pour mission de suivre Ten à partir du moment où il a quitté le centre de formation. «La porte s’ouvrait et je sortais en soulevant la poussière comme la Miura. Les billets étaient mis à 190 km / h, comme une chèvre “, se souvint-il.

Selon son témoignage, Maradona n’était pas bien accompagné et “Je n’ai pas mené une vie de footballeur de haut niveau”. Il savait exactement qui faisait partie de son environnement car ils notaient les plaques d’immatriculation – et parfois les suivaient aussi – des voitures qui passaient près de la maison où il Claudia Villafañe, sa femme, avec Dalma et Gianinna, qui avaient alors cinq et trois ans.

«C’était un ami proche de l’un d’un steakhouse argentin. Il avait comme 15 Italiens, son représentant et dix ou douze connards derrière. Maradona était stupide parce qu’il était de bonnes personnes, mais c’est qu’il avait un certain nombre de freeloaders derrière que vous les avez vus sucer et vous avez dit: “Ce mec est en train de baiser.” Votre Tu peux être le gars le plus gouffre du monde, mais tu peux en prendre sept», A fait valoir le chercheur.

Même dans l’interview, Charlie M. ont révélé qu’ils avaient réussi à «infiltrer» un groupe de femmes dans le clan Pelusa: «C’étaient des modèles et avec ça on leur a tendu le piège. Ce (Maradona) était de très bonnes personnes, mais il était très gouffre. Ils lui ont chanté une chanson qui disait: «J’ai épousé un nain salerito pour me faire rire. Une tante de deux mètres de haut lui a chanté, très chaud, et l’autre qui n’a même pas atteint le nombril. Il était cinq heures du matin, à dix heures, je devais être à l’entraînement de la ville sportive et les notes n’allaient pas s’entraîner. “

Diego Armando Maradona avec Carlos Bilardo à Séville .

Toutes ces négligences ont conduit à Maradona faire face à la directive de Nerf et son voyage dans Séville terminé au milieu 1993 après une bagarre avec Bilardo par une infiltration. Le détective a insisté sur le fait que son travail servait les dirigeants du club andalou.

“Ces suivis ont permis de montrer que c’était une vie pas typique d’un athlète. Quand le gars est allé dur, ils lui ont dit: “ Écoutez, nous avons ceci, ceci et cela. Vous n’êtes pas allé vous entraîner pour ceci, pour ceci et pour cela. 150 millions de pesetas ont été économisés parce qu’il les a pardonnés», A-t-il raconté Charlie M., qui a déclaré à Vox Pópuli qu’il ne conserve pas les photos et vidéos qu’ils ont enregistrées pendant les deux mois de surveillance de la star argentine.

PLUS SUR CE SUJET:

L’incroyable histoire derrière le vol de banque de Naples dans lequel Maradona a perdu l’un de ses trésors les plus précieux

Ils proposent une Argentine-Angleterre en hommage à Diego Maradona

Hommage à Maradona: un Chilien possède la plus grande collection de t-shirts de Diego et les partage dans un échantillon unique