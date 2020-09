Les avocats de Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo« , Qui était l’un des hommes les plus recherchés par le gouvernement américain pour trafic de drogue, a fait appel hier soir contre le perpétuité dicté contre ancien chef du cartel de Sinaloa en juillet 2019.

Le document d’appel, signé par l’avocat Marc Fernich et dont la plupart sera scellé jusqu’à ce que les autorités décident de le rendre public, garantit que lors du procès conduit par le juge Brian Cogan il y a eu dix erreurs juridiques.

L’équipe juridique soutient qu’il y avait des irrégularités dans son extradition de Guzmán Loera du Mexique; que les dures conditions de détention avant le procès ont entravé la préparation de sa défense.

En outre, a-t-il ajouté, les procureurs ont été autorisés à présenter des preuves graphiques excessives sur les 26 meurtres présumés dans lesquels « El Chapo » était impliqué et pour lesquels il n’était pas jugé; ce qui, soutiennent-ils, a prédisposé les jurés contre lui.

Entre autres allégations, ils affirment qu’au cours de l’enquête, des éléments de preuve, des conversations téléphoniques et des SMS de l’accusé ont été recueillis illégalement.

Les avocats de Chapo se plaignent également de «preuves démesurées de violence graphique» qui ont été présentées au jury… pic.twitter.com/ouNJ3XtfhF – Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 5 septembre 2020

Arguments sur le jury

De même, la défense du capo mexicain insiste sur le fait que certains membres du jury n’auraient pas tenu leur promesse de ne pas suivre le procès par la couverture médiatique. Ils sont basés sur une interview dans le média Vice, que l’un des membres du jury a accordée sous anonymat après la conclusion du procès.

Il faut se rappeler que les avocats du trafiquant de drogue ont déjà tenté, en vain, l’année dernière, de répéter le processus, soulevant ce dernier argument.

Enfin, ils demandent qu’un autre juge enquête pour savoir si les procureurs et le juge se sont livrés à des communications secrètes inappropriées.

Les avocats de Chapo reconnaissent essentiellement ici que le gouvernement disposait de preuves plus qu’assez pour le condamner, mais ils veulent que la condamnation soit annulée car ils affirment qu’il n’a pas obtenu un procès équitable … pic.twitter.com/4WboxtdUpS – Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 5 septembre 2020

L’ancien chef de la Cartel de Sinaloa s’est rendu à la Cour d’Appel du Second Circuit à New York, sur le coup de minuit et le dernier jour contester votre condamnation par le juge Brian Cogan, à la suite d’un procès tenu sous des mesures de sécurité strictes devant un tribunal fédéral du district oriental de New York.

Le 13 août, la défense a demandé de prolonger le délai de présentation des documents d’appel contre ce qu’elle considère comme un procès inéquitable, après «El Chapo»A été reconnu coupable d’avoir expédié des tonnes de drogue aux États-Unis, d’exploitation d’une entreprise criminelle continue et d’inculpation d’armes à feu.

Posséder Guzman Loera, connu sous le nom d ‘«el Rápido» en raison de la manière dont il distribuait la drogue, s’est plaint avant d’entendre la condamnation pour mauvais traitements dans la prison fédérale de Manhattan, où il a passé deux ans.

Le Mexicain a fait face à une procédure judiciaire de trois mois au cours de laquelle 56 témoins, dont d’anciens partenaires et employés, ont été entendus et, après six jours de délibérations, le jury l’a déclaré coupable le 12 février 2019.

Une fois que le juge a prononcé la sentence, « El Chapo»A été envoyé à la prison de haute sécurité du Colorado connue sous le nom de Alcatraz des Rocheuses ou « Supermax », d’où personne n’a pu s’échapper, et depuis un an, il se consacre à son appel aux côtés de ses avocats.

Le deuxième problème soulevé par El Chapo concerne les 2,5 ans de «punition à l’isolement cellulaire» qu’il a enduré. Les avocats affirment que les mesures de sécurité et de confidentialité imposées par le tribunal « lui ont refusé de manière constructive un avocat et une défense ». Plus de détails à ce sujet ici: https://t.co/0JiV8flEa3 pic.twitter.com/igGEKZIBdx – Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 5 septembre 2020

Cette prison, dont le nom officiel est Administrative Maximum Facility (ADX) et a ouvert ses portes en 1994, est considérée comme l’une des plus sûres au monde et est destinée à accueillir les détenus les plus dangereux et d’autres qui représentent une menace pour la sécurité nationale. .

Leurs cellules sont des murs en béton et insonorisées pour empêcher la communication avec les autres détenus, certaines n’ont pas de fenêtres et les détenus passent 23 heures seuls, avec un contact minimal avec le personnel de la prison. Les tuyaux des unités dans lesquelles la prison est divisée ne transmettent pas de sons.

VOUS ÊTES AUSSI INTÉRESSÉ: En amour? Les TikToks d’Emma Coronel dans lesquels elle montre qu’elle n’oublie pas « El Chapo »

Avec des informations d’.