Un résumé des meilleures images de la journée (Infobae) Romance confirmée: Sofia Richie a été présentée aux côtés de Matthew Morton. Le mannequin et le co-fondateur de Cha Cha Matcha ont partagé un repas avec des amis à Los Angeles, en Californie et, loin de se cacher, ils ont exprimé leur amour avec des baisers passionnés et de l’affection (Photos: The Grosby Group) John Legend et Chrissy Teigen sont revenus de Philadelphie à Los Angeles avec leur famille. Le couple avait fait campagne pour Joe Biden et son colistier Kamala Harris lors de l’élection présidentielle. Ils ont voyagé dans un avion privé avec leurs enfants Luna, Miles et Chrissy, qui ont apporté d’énormes ours en peluche Jennifer Lopez a partagé un dîner romantique avec Alex Rodriguez au restaurant exclusif Soho House à Beverly Hills, en Californie. Ils ont été vus quittant les lieux se tenant la main, masqués. L’actrice portait une robe en laine grise et des talons aiguilles marron tandis que son partenaire optait pour un jean et un pull Jessica Alves a posé à l’aéroport d’Heathrow à Londres avant de prendre l’avion pour profiter de quelques jours de vacances à la plage. La presse locale n’a pas pu déterminer la destination mais il a été confirmé que la star avait choisi un endroit où il pouvait prendre le soleil Lais Ribeiro a marché avec des amis à Malibu, en Californie. Le mannequin brésilien en a profité pour faire ses courses dans un supermarché. Elle a été vue portant des masques et un look décontracté d’un ensemble de jooging et de chaussures de sport Rebel Wilson arpentait les rues de Los Angeles et portait un look tendance: legging rose métallisé, combinaison blanche avec inscription Beverly Hills en fuchsia, lunettes de soleil et masque. Elle a complété sa tenue avec des chaussures plates blanches et un portefeuille noir Sarah Jessica Parker et son mari Matthew Broderick sont allés voter à l’élection présidentielle accompagnés de leur fils James, qui a récemment eu 18 ans et a voté pour la première fois. La famille a traversé les rues de New York en portant l’autocollant sur leurs vêtements indiquant qu’ils avaient déjà voté et portaient également leur masque. La promenade romantique de Katie Holmes et de son petit ami. L’actrice et Emilio Vitolo Jr se sont promenés dans les rues de New York et ont défini les tendances avec leurs looks: elle portait un long manteau couleur carrón, un jean léger, un bordeaux noir et un chapeau de la même couleur. Il a, pour sa part, opté pour une chemise marron, également un long mais à carreaux, un béret, un jean foncé et des chaussures. Ils portaient tous les deux des masques

Eiza González a pris un café dans un endroit bien connu puis est passée par la pharmacie de Los Angeles. L’actrice de 30 ans portait un masque, des leggings noirs, une veste et des baskets. Elle a décidé de sortir sans portefeuille, elle a donc été vue avec son téléphone portable et ce qu’elle avait acheté dans sa main en retournant à sa voiture.

Paris Hilton et Carter Reum fêtent leur anniversaire. Le couple était à l’aéroport pour prendre un vol et célébrer leur relation. L’héritière de 39 ans a choisi un look de jogging bleu confortable et, en plus de son masque, elle portait une casquette des Dodgers. Il a choisi sa tenue pour correspondre à celle de sa petite amie: dans la gamme du blues et aussi une tenue de jogging (Photos: The Grosby Group)

