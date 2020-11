Les banques espagnoles BBVA et Sabadell ont annoncé ce vendredi l’abandon de leur projet de fusion, opération initialement destinée à les aider à traverser la crise et qui aurait donné naissance à un géant bancaire.

Dans une brève déclaration au régulateur boursier espagnol, Sabadell a reconnu avoir considéré les négociations rompues et détaillé qu’il n’y avait pas d’accord sur le prix d’échange des actions des deux banques, ce qui signifie que BBVA n’a pas offert un montant acceptable.

“Le conseil d’administration de Banco Sabadell a décidé de mettre fin à ces négociations car les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l’éventuel rapport d’échange des actions des deux entités”, a déclaré la banque catalane, la cinquième plus grande d’Espagne.

Dans sa déclaration, BBVA s’est bornée à dire que “les pourparlers relatifs à une éventuelle opération de fusion avec Banco de Sabadell, SA se sont conclus sans qu’un accord n’ait été trouvé”.

BBVA et Sabadell avaient officiellement annoncé leurs négociations le 16 novembre, opération qui impliquait en pratique une absorption du second par le premier.

L’union possible a été présentée comme un moyen de se renforcer face à la crise économique dérivée de la pandémie. Mais aussi comme une tentative de concurrencer la grande fusion en cours dans le secteur bancaire espagnol, entre Bankia et CaixaBank, qui devrait donner naissance à la plus grande entité en termes d’actifs du pays.

Le 16 novembre, BBVA, la deuxième banque espagnole, avait annoncé la vente de sa filiale aux États-Unis pour 11,6 milliards de dollars en numéraire, ce qui constituait un coussin très considérable pour financer l’éventuelle fusion avec Sabadell.

– Un secteur bouillant –

Le secteur bancaire espagnol a subi un formidable processus de concentration depuis la crise financière de 2008, au cours de laquelle des dizaines de caisses d’épargne, coulées en raison de leur exposition à la bulle immobilière à l’époque, ont été absorbées par les grandes banques.

Les perspectives continuent de bouillir depuis que la fusion entre Bankia, la quatrième banque espagnole, et CaixaBank, la troisième, a été annoncée en septembre.

Le nouveau paysage bancaire doit être complété par une éventuelle fusion entre Liberbank et Unicaja, deux entités de taille moyenne, qui négocient depuis octobre.

Plus petite en Espagne, Santander restera néanmoins la plus grande institution financière espagnole grâce à sa forte présence internationale et notamment en Amérique latine.

Encouragé par la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d’Espagne, ce processus de concentration vise à aider les banques à faire face à la nouvelle crise économique dérivée de la pandémie de covid-19.

L’Espagne a été durement touchée par la pandémie et, en 2020, le FMI s’attend à la plus forte baisse du PIB d’un pays occidental, 12,8%. Une catastrophe qui provoque inévitablement une augmentation du volume des créances douteuses des entreprises et des particuliers.

– Sabadell se concentre sur l’Espagne –

Dans un autre communiqué à la presse, Sabadell a annoncé ce vendredi qu’après avoir rejeté la fusion avec BBVA “à l’unanimité” par le conseil d’administration, il lancera un plan dans lequel il donnera la priorité au marché domestique, comme une formule pour augmenter “la rentabilité et création de valeur pour les actionnaires “.

Le plan sera présenté au premier trimestre 2021. L’entité catalane a annoncé pour le moment que le plan comprendra la transformation de son activité de banque de détail en Espagne et l’extension de son programme de réduction des coûts. Des sources syndicales ont indiqué en début de mois que Sabadell souhaite supprimer 1 800 emplois, soit près de 11% de son personnel en Espagne.

Sabadell envisage également le transfert de sa filiale britannique TSB, une question qu’il “analysera avec ses conseillers”, comme il l’a dit.

