Ce que beaucoup avaient craint pendant des semaines à New York s’est réalisé. À partir de lundi prochain, les bars et restaurants de la Big Apple devront fermer leur service intérieur, en raison de l’augmentation des infections et des hospitalisations au COVID-19.

Miamimundo / diariony

Cela a été annoncé ce vendredi par le gouverneur Andrew Cuomo, après avoir terminé la période de cinq jours qu’il avait fixée depuis lundi dernier pour que les hospitalisations se stabilisent dans les cinq comtés, notant au contraire qu’elles sont en augmentation. Actuellement, les hôpitaux de la ville comptent 1668 patients hospitalisés atteints du COVID-19, alors que le nombre dans tout l’État dépasse déjà 5321 cas, ce qui porte la capacité hospitalière à plus de 80%. Le nombre moyen d’infections au cours des 7 derniers jours est passé à 5,35%, avec 2 559 nouveaux cas positifs et 87 décès dans tout l’État.

«La salle à manger intérieure fermera à New York à partir de lundi. Les hospitalisations ne se sont pas stabilisées et avec un taux d’infection croissant et la densité de la ville de New York, cela signifie que manger à l’intérieur est un risque trop élevé », a déclaré le président de l’État, avertissant que d’autres services continueront sans changements. “La nourriture à emporter, à la maison et à l’extérieur continuera.”

Cuomo a déclaré qu’il comprend que cette décision aura un impact sur les affaires, mais a assuré qu’en n’ordonnant pas la fermeture des restaurants à l’intérieur, il y a un risque sérieux de fermetures plus extrêmes comme celles qui ont eu lieu au printemps.

“Si nous avons 90% des hôpitaux à pleine capacité, si nous voyons cela et nous voyons le système hospitalier débordé, il n’y aurait pas d’autre choix que de fermer l’économie”, a déclaré Cuomo, ajoutant que la situation est si critique dans certaines zones de la Big Apple, comme Staten Island, qui ne représente que 5% de la population de New York, a enregistré 26 décès le dernier jour, soit près de 25% de tous les décès.

“A New York, le taux de transmission augmente, c’est le principal problème, il a augmenté et dans des environnements denses, c’est un gros problème”, a déclaré le président. «À New York, ce qui va se passer, c’est qu’ils passeront de 25% du service intérieur à zéro, et bien que je sache que c’est un impact, nous avons compensé des choses de plusieurs façons, comme les salles à manger à l’étranger, qui se sont agrandies et Les commandes à emporter sont maintenant quelque chose de différent (…) ce n’est pas que je ne comprends pas ou n’apprécie pas les pertes, parce que nous perdons aussi une partie de chaque dollar, mais nous avons fait ce que nous pouvions et avec cette densité de transmission, il est raisonnable de le faire ».

Cuomo n’a pas mentionné quand le service intérieur dans les bars et restaurants pourrait être rétabli, et a mentionné que cela dépendra de l’analyse des indicateurs dans les semaines à venir, quand il est prévu que les cas continueront à augmenter en raison de la saison de Noël et des grands rassemblements familiaux qui, bien qu’ils devraient être évités, assurés qu’ils seront probablement donnés.