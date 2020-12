Par Chen Lin et John Geddie

SINGAPOUR, 18 décembre (.) – Les femmes enceintes atteintes de COVID-19 ne tombent pas plus malades que la population générale, selon une étude de Singapour publiée vendredi, qui a également révélé que les bébés nés de mères infectées avaient des anticorps anti-SRAS-CoV. -2.

La petite étude portant sur 16 femmes n’a également trouvé aucune preuve de transmission mère-bébé du virus, offrant un aperçu d’un domaine des infections au COVID-19 qui n’est toujours pas bien compris dans le monde.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que les femmes enceintes peuvent être gravement touchées par certaines infections respiratoires et qu’on ne sait pas si les mères atteintes du coronavirus peuvent transmettre le virus à leurs enfants pendant la grossesse ou l’accouchement.

“Les résultats de l’étude étaient rassurants”, a déclaré le réseau de recherche en obstétrique et gynécologie de Singapour dans un communiqué. “Cela montre que l’incidence et la gravité du COVID-19 chez les femmes enceintes sont parallèles aux tendances de la population générale.”

L’étude a révélé que la plupart des participants étaient légèrement infectés, les réactions les plus graves se produisant chez les femmes âgées en surpoids.

Aucune des femmes n’est morte et toutes se sont complètement rétablies. Deux femmes ont perdu leur bébé, ce qui, selon les chercheurs, aurait pu être lié à des complications du virus dans l’un des cas.

Cinq femmes avaient accouché lors de la publication de l’étude et tous leurs bébés avaient des anticorps sans être infectés par le virus, bien que les chercheurs aient noté que le niveau de protection qu’il pouvait offrir n’est pas encore clair.

Plus de surveillance serait nécessaire pour voir si les anticorps diminuent à mesure que les mineurs vieillissent, ont déclaré les chercheurs. Ils ont ajouté que la quantité d’anticorps chez les bébés variait et était plus élevée chez ceux dont les mères avaient été infectées plus près du moment de l’accouchement.

Des médecins chinois ont signalé la détection et le déclin au fil du temps des anticorps COVID-19 chez les bébés nés de femmes atteintes de coronavirus, selon un article publié en octobre dans la revue Emerging Infectious Diseases.