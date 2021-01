Image d’archive des travailleurs des bureaux de Citibank dans le quartier financier de Canary Wharf à Londres, au Royaume-Uni. 17 novembre 2017. REUTERS / Toby Melville / Archives

Par Ambar Warrick et Imani Moise

15 janvier (.) – Citigroup Inc a signalé vendredi une baisse de 7% des bénéfices du quatrième trimestre, qui a dépassé les attentes mais qui a toujours échoué à l’approbation de Wall Street en raison de la hausse des coûts et d’une baisse des ventes les revenus de son activité de consommation ont affecté les résultats.

À l’instar de JPMorgan Chase & Co, les résultats ont bénéficié de la libération d’environ 1,5 milliard de dollars des réserves qu’il avait précédemment réservées pour les créances douteuses en raison de la crise des coronavirus.

Mais les faibles taux d’intérêt officiels destinés à soutenir l’économie ont pesé sur sa grande entreprise qui fournit des cartes de crédit et des prêts aux ménages américains.

Les actions de Citi, qui se négociaient à des plus hauts de 10 mois, étaient en baisse de 3,9% après l’ouverture de Wall Street. Citi, qui a nommé Jane Fraser comme le premier PDG de Wall Street à prendre ses fonctions le mois prochain, avait ajouté plus de 10 milliards de dollars à ses réserves l’année dernière en raison des attentes de plus de défauts de paiement.

La perspective d’une relance budgétaire accrue sous la présidence de Joe Biden a renforcé la confiance que les banques seront en mesure de surmonter la pandémie COVID-19 sans pertes généralisées. Dans l’ensemble, la banque basée à New York a déclaré un bénéfice de 4,63 milliards de dollars, soit 2,08 dollars par action, contre 5 milliards de dollars, ou 2,15 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,34 $ par action, selon les données de Refinitiv.

Le total des prêts a chuté de 3% à 676 milliards de dollars à la fin du trimestre, tandis que les dépôts ont augmenté de 20% à 1,3 billion de dollars, les clients, face aux incertitudes économiques, demandant moins de prêts et épargnant davantage.

Le chiffre d’affaires de Citi a chuté de 10%, principalement en raison d’une baisse de ses activités bancaires aux consommateurs dans le monde. Les taux dans le secteur des cartes de marque en Amérique du Nord, autrefois moteur de croissance des services bancaires aux consommateurs, ont chuté de 13% en raison de la baisse des ventes provenant des achats des clients et de l’augmentation des paiements.

(Rapport d’Ambar Warrick à Bengaluru et Imani Moise à New York, édité en espagnol par Manuel Farías)