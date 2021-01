19 janv. (.) – Goldman Sachs Group Inc a éclipsé les estimations avec une hausse de 153% des résultats du quatrième trimestre mardi, alimentée par une autre performance spectaculaire de ses activités de négociation de base et de souscription d’obligations et un rebond de l’activité à fusions et acquisitions.

Le bénéfice net de la banque applicable aux actionnaires ordinaires est passé à 4,36 milliards de dollars au cours du trimestre terminé le 31 décembre, contre 1,72 milliard de dollars il y a un an. Le bénéfice par action a augmenté à 12,08 $ contre 4,69 $ un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 7,47 dollars par action en moyenne, selon l’estimation IBES de Refinitiv.

Les revenus totaux ont augmenté de 18% pour atteindre 11,74 milliards de dollars.

La performance de Goldman a été en ligne avec les bénéfices des unités de négociation des banques de Wall Street, et JPMorgan Chase a également affiché des résultats meilleurs que prévu grâce à des volumes constamment élevés sur les marchés financiers.

Le géant de Wall Street a également profité de niveaux d’activité records sur les marchés financiers au cours du trimestre, car il a généré des frais attractifs pour les émissions de titres dans des sociétés de premier plan, notamment Airbnb, Doordash, Lufax et Root.

(Reportage d’Anirban Sen à Bengaluru et Matt Scuffham à New York; édité en espagnol par Gabriela Donoso)