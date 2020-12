Marcelo Gallardo s’est entretenu avec ESPN à la fin de la réunion qui rivière Il a battu Arsenal pour la Coupe Diego Maradona. Le millionnaire il a battu à juste titre l’équipe de Viaducto 2-1, mais a perdu le sommet par différence de buts aux mains de Bouche, qui a battu Huracán 3-0. Justement, le Xeneize sera le prochain rival de l’équipe de Núñez, samedi prochain 2 janvier à partir de 21h30 à La Bombonera.

La poupée a analysé le triomphe, qui a été éclipsé par Blessures de Fabrizio Angileri et Milton Casco. Le Mendoza a débuté comme partant mais a dû être remplacé à 16 minutes de jeu par son coéquipier en poste, qui n’a pas non plus pu terminer le match en raison d’un malaise musculaire. Les deux ils rejoignent Paulo Díaz, qui samedi dernier a accusé un problème physique et ce lundi va subir des études pour une synovite de la hanche.

Blessure de la rivière Angileri

“Il leur est très difficile de se rendre au match de Boca, comme le match de la Coupe”, Gallardo a déploré, évoquant le Superclásico samedi prochain et la première demi-finale des Libertadores mardi 5 janvier contre Palmeiras du Brésil. “Santos Borré n’a qu’un seul succès”, Le DT a continué à prendre la tranquillité pour ce qui est arrivé au Colombien. «Mais nous avons perdu deux joueurs dans la même position (contre Angileri et Casco). Nous allons devoir travailler à ce qui vient pour trouver des solutions », grand.

Concernant l’équipe qu’il jouera contre Boca, la Doll précise: «Les footballeurs jouent, la seule différence entre le 2 et le 5 janvier est de trois jours et il y a beaucoup de charge mentale. Et Boca va avoir encore un jour de récupération, peut-être que cela lui donnera de jouer avec tout le monde et peut-être pas avec nous. Je dois penser au premier match de Coupe, bien que Boca soit important, la Coupe est encore plus importante, parce que c’est une série de demi-finales et que nous sommes à deux matches de la finale de la Coupe. Cela ne veut pas dire que samedi je mettrai la meilleure équipe possible, la plus compétitive possible “.

Gallardo a évoqué la Demi-finales de la Copa Libertadores, où River affrontera Palmeiras et Boca contre Santos et, face à une hypothétique nouvelle finale de Coupe contre Xenezie, demanda le respect de tous ses rivaux. «Nous devons respecter les rivaux devant nous qui sont également très forts. Les jeux doivent être jouésCes deux équipes que nous allons affronter ne se battent pas pour le championnat, San Pablo a fait une petite différence, que nous affrontons en phase de groupes et se bat contre le tournoi brésilien. Palmeiras et Santos parient sur la Coupe, ce ne sera pas facile pour l’un ou l’autre. Ce serait une énorme erreur de penser à une finale avec BocaNous sommes très clairs que le match le plus important est avec Palmerias. On sait qu’ils vont parler, ça fait partie du spectacle, mais il faut le respecter ». Et il a ajouté: «Il est difficile qu’il n’y ait pas de ferveur dans les gradins, aujourd’hui nous ne l’avons pas. Il faut se concentrer avec beaucoup de concentration pour sortir et jouer avec les attributs que j’ai mentionnés ».

Comme rarement arrivé, la poupée a parlé de l’héritage qu’il laisse à River et de celui qui vient à sa place quand il décide de ne pas continuer dans le club. “Peu importe qui vient ou ne vient pas, l’important est l’institution, la structure, pour qu’il y ait une base consolidée, pour que ceux qui viennent trouvent quelque chose de bien établi. Pendant toutes ces années, c’est difficile à expliquer, en pensant à tout ce que nous avons traversé, car on est toujours dans le train, mais tant que cela continuera, nous conserverons cette mentalité de compétition pour tout. ET quand je partirai, j’irai le front haut, sachant qu’il n’y a plus rien à faire, avec la fierté d’avoir vécu toutes ces années comme j’ai vécu, sans me reprocher. Avec le travail et le soutien de tous ».

Avant de dire au revoir, l’entraîneur de River a exclu de placer Ponzio en arrière comme Passarella l’utilisait et en ce qui concerne les renforts, il a assuré: «Je n’y pense pas car jusqu’au 29 janvier, nous ne pouvons pas nous intégrer. Il faut penser à ce que nous avons pour ces jeux à venir ». Et il a conclu avec un message à la société souffrant de la pandémie de coronavirus: “Je vais porter un toast à la santé de tous les Argentins.”

Autres phrases remarquables de Marcelo Gallardo:

“Nous avons joué un bon match, au-delà du résultat, nous étions bien supérieurs. J’ai aimé l’équipe, contre un adversaire difficile, fermé derrière, on ne leur a pas donné la chance de contre-attaquer. Oui, cela nous laisse clairement un goût amer, en deux jours nous avons perdu trois joueurs importants ».

«Enzo (Pérez) a joué un super match, comme toute l’équipe. Solide et concentré sur ce que le jeu demandait et l’entrée de Nacho (Fernández) à ces minutes s’est avérée utile ».

«Nous avons eu une bosse après les premiers matchs de Coupe et il y a eu une bosse au début de la Ligue argentine, mais nous sommes revenus et nous sommes à nouveau à un très bon niveau, avec une bonne circulation du ballon et des performances sur toutes les lignes. Espérons le maintenir malgré toutes les pertes.

«Je ne pense pas à ne pas jouer quelque chose de peur de perdre. Cela ne passe pas par ma mentalité. La bonne peur est celle qui ne vous paralyse pas, et elle ne me paralyse pas. Ces dernières années, nous avons montré que cela ne nous a pas paralysés. Oui, il y a des peurs, évidemment. Si vous gagnez, nous célébrerons, et si nous perdons, nous perdrons. Je respecte les pensées des autres. Si je suis là, c’est pour pousser, pour inculquer une mentalité d’aller de l’avant, sans conformisme ni en avoir marre ».

«Ma façon d’être est que si nous nous étions appelés à nous conformer, à nous détendre, nous n’en parlerions pas. J’aurais participé au premier Libertadores et j’aurais raté tout le reste. Quelle frustration j’aurais ressentie. J’étais convaincu que de plus belles choses allaient arriver, et aujourd’hui nous sommes sur le point de jouer à nouveau une finale ».

«Les changements ici fonctionnent naturellement, cela fait partie de l’ADN, l’équipe est au-dessus des noms. L’institution est au-dessus des joueurs. Dans les règles est de rivaliser. Et j’essaie d’être juste envers tout le monde. Parfois, ils n’ont pas besoin de voir les noms, ils doivent voir les nouvelles et je me base sur la situation actuelle du footballeur, au-delà du nom. Je ne cesserai jamais de remercier les joueurs qui nous ont donné à 100%, ils ne jouent pas et ils continuent de l’être, ou ils continuent de vous appeler au téléphone. Si je me trompe, c’est toujours du bon lait et ils le savent ».

