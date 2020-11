Dans un effort de bonne volonté quelques jours avant la célébration de l’Action de grâce, l’Union des Bodegueros de América (UBA) en association avec plusieurs casernes du Bronx a mené ce dimanche l’initiative «Ramassez une dinde, abaissez le armes », une croisade pour apporter de la nourriture à la table des familles pauvres et en même temps un appel à arrêter la violence armée.

Monde de Miami/Le journal

«Aujourd’hui, nous nous sommes joints au service de police de New York pour nourrir les familles de 10 personnes ou moins en leur offrant un dîner de Thanksgiving. Nous avons des gens incroyables dans notre quartier et nous devons leur faire savoir que nous sommes toujours là pour eux », a déclaré Radhames Rodríguez, président de l’UBA.

Quelque 600 sacs contenant une dinde et tous les ingrédients nécessaires pour le dîner ont été distribués à des familles à faible revenu dans des zones précédemment sélectionnées où des incidents violents se sont produits récemment, en particulier à l’intérieur des entrepôts.

“Nous ne laisserons jamais notre communauté souffrir de la faim, nous sommes une famille et nous ne devons jamais l’oublier”, a ajouté Rodríguez. «C’est un effort pour unir nos communautés pour Thanksgiving, l’UBA appelle à un cessez-le-feu dans nos communautés.

L’homme d’affaires a déclaré que les derniers mois ont eu un impact considérable sur les familles pauvres, qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie COVID-19, ainsi que des conséquences des réformes des obligations dans le système judiciaire et de la réduction au budget de la police. Ces facteurs ont créé les conditions d’une tempête parfaite et génèrent des pillages, des fusillades et l’anarchie.

«Thanksgiving est un temps pour donner, un temps pour remercier Dieu pour tous les êtres humains. Les propriétaires d’entrepôt ont été la cible de nombreuses agressions, vols, fusillades et meurtres et nous devons arrêter la violence maintenant », a déclaré Carlos Herrera, secrétaire de l’UBA.

Lors de l’événement était Juanita Holmes, le chef de patrouille du NYPD, qui a assumé ce poste il y a trois semaines et est la première femme à être nommée à ce poste hiérarchique.

«C’est une tâche noble de faire en sorte que 600 familles mangent de la dinde pour« Thanksgiving ». Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible », a déclaré la responsable sur son compte Twitter.

Pendant ce temps, Fernando Mateo, porte-parole de l’UBA, a souligné qu’il est nécessaire de continuer à bâtir la bonne volonté dans les communautés et de ne pas permettre aux criminels d’envahir les rues avec violence.

«Le chef Juanita Holmes et les officiers aux commandes de la caserne 40, 42, 43, 44, 46 dans le Bronx, ont participé à l’initiative UBA pour mettre en œuvre le lancement de« Ramassez une dinde, posez vos armes. Ces casernes ont été sélectionnées parce qu’elles ont le taux de criminalité le plus élevé de New York », a ajouté Mateo.