Les boucheries de Buenos Aires représentent plus de la moitié de l’approvisionnement en viande, selon des sources privées. (Photo: Nouvelles argentines)

Le président de la Federal Capital Butcher’s Association of Owners, Alberto Williams, a averti que les réductions à prix réduits promues par le gouvernement “Ils ne seront pas dans les boucheries de Buenos Aires”, qui concentrent 57% de l’offre dans la ville de Buenos Aires.

Le chef d’entreprise a déclaré que les bouchers de la capitale fédérale avaient appris par les médias de l’accord conclu par le gouvernement avec les chambres froides et les supermarchés, par lequel ils seront abaissés jusqu’à 30%, par rapport aux valeurs moyennes de décembre , les prix de 10 des principales coupes de bœuf, qui sera offert dans plus de 1600 points de vente à travers le pays.

“Nous ne recevons pas un kilo de barbecue pour le vendre 400 pesos, même pas en rêve. Si nous l’avions, nous serions tous stupides de vendre de la viande », a déclaré le chef qui représente les bouchers de la ville autonome de Buenos Aires dans des déclarations à La990. Dans la ville, 57% de la vente de bœuf se fait dans les bouchers et le reste dans les supermarchés, a déclaré Williams. qui a averti qu’en 2020, les bouchers devaient renoncer à leur marge pour pouvoir soutenir les ventes.

Dans la ville, 57% de la vente de viande bovine se fait dans les bouchers et le reste dans les supermarchés.

«Maintenant, avec cette différence de prix, il est très difficile pour nous (de travailler). Les gens sont très à court d’argent parce qu’ils n’ont pas d’augmentation de salaire. Le boucher va trouver ça », a-t-il ajouté. Le chef de l’Association des propriétaires des bouchers de la capitale fédérale a également souligné que il y a une “énorme baisse des ventes”, une baisse qui a été enregistrée depuis les fêtes de fin d’année passées, également «parce que les prix des légumes et des viandes ont explosé».

En revanche, il a affirmé que le gouvernement “aurait dû penser différemment” car il a généré “une lutte très inégale” sur le marché de détail de la viande bovine en laissant de côté les boucheries qu’il représente. “Les bouchers ne le recevront pas. Nous devons continuer à vendre les coupes au prix que les réfrigérateurs abaissent, coûteux. Seuls les supermarchés recevront de la viande à vendre au prix annoncé », a-t-il déclaré dans des communiqués à la radio.

Le marché central de Buenos Aires sera l’un des points de vente de morceaux de viande à des prix convenus. (Photo: REUTERS / Agustin Marcarian)

L’homme d’affaires a déclaré que les 6000 tonnes engagées par les usines de conditionnement de viande au gouvernement “sont peu” et a indiqué que cela explique que les réductions à prix réduits ne seront réalisées que les samedis, dimanches et les trois premiers mercredis de chaque mois. Williams a noté que le programme officiel il générera une «énorme différence» entre les prix que le gouvernement promouvra et les valeurs que les consommateurs trouveront effectivement dans les boucheries, ce qui entraînera une “concurrence déloyale” de la part des supermarchés.

«Nous n’allons pas pouvoir corriger la différence de prix car ils nous apporteront de la viande à ce prix. Ils ne sont pas allés là où (les fonctionnaires) devaient aller pour établir cet accord»S’est plaint le leader du secteur.

Les coupes seront disponibles à partir de la semaine prochaine dans certains endroits, tandis que d’autres les proposeront à partir du week-end prochain.

Interrogé sur la possibilité d’inclure les bouchers dans les accords sur les prix, le secrétaire au Commerce intérieur Paula espagnol ont affirmé que “c’est un accord-cadre” et qu’il cherchera à ajouter plus de débouchés à l’avenir et qu’ils espèrent que le programme signé ce lundi fera office de “prix de référence” afin que “la télécabine permette au consommateur de comparer les prix et celui-là sait combien les choses coûtent », dit-il. “Nous aspirons à ajouter plus d’acteurs tels que les usines de conditionnement de viande, certains avec capillarité dans les municipalités“, il a souligné.

Le gouvernement a annoncé qu’à partir de la semaine prochaine, quelque 1 600 points de vente commenceront à proposer dix morceaux de viande à des prix convenus avec les entreprises du secteur. Ce sont huit nouvelles variétés qui s’ajoutent aux deux qui étaient déjà incluses dans Precious Care et qui comprendront des coupes de grill, de cuisine et de milanaise.

Les coupes seront disponibles à partir de la semaine prochaine dans certains endroits, tandis que d’autres les proposeront à partir du week-end prochain. Dans un premier temps, ils seront commercialisés dans les supermarchés de tout le pays tels que Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, La Anónima, Día%, Libertad et Carnicerías Friar, entre autres; et dans le marché central de Buenos Aires.

J’ai continué à lire:

Comment est le nouveau programme de prix de la viande et où vous pouvez acheter des coupes populaires

Quelles sont les coupes de viande qui seront vendues à des prix populaires

Ce n’est pas la nourriture qui monte, ce sont les salaires qui baissent à cause du problème monétaire