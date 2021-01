Par Estelle Shirbon et Natalie Thomas

LONDRES, 5 janvier (.) – La Grande-Bretagne a entamé mardi son troisième verrouillage national du COVID-19 avec des citoyens sous ordre de rester à la maison et le gouvernement appelant à un dernier effort national majeur pour arrêter le virus avant le changement des vaccinations. le cours de la pandémie.

Le ministre des Finances Rishi Sunak a annoncé un nouveau programme de subventions aux entreprises de 4,6 milliards de livres (6,2 milliards de dollars) pour aider à maintenir les emplois et les entreprises à flot jusqu’à ce que les mesures soient progressivement assouplies au plus tôt. depuis la mi-février, mais probablement plus tard.

Le Royaume-Uni a été parmi les pays les plus durement touchés par le COVID-19, avec le deuxième plus grand nombre de morts en Europe et une économie qui a subi la contraction la plus forte de toutes celles du Groupe des Sept lors de la première vague d’infections au printemps dernier. .

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le nouveau verrouillage lundi soir, affirmant que la nouvelle variante très contagieuse du coronavirus identifiée pour la première fois au Royaume-Uni se propageait si rapidement que le National Health Service (NHS) risquait de être submergé en 21 jours.

Rien qu’en Angleterre, quelque 27000 personnes sont hospitalisées avec le COVID-19, 40% de plus que lors du premier pic d’avril, et le nombre d’infections devrait encore augmenter après une socialisation accrue pendant la période de Noël.

Un sondage Savanta-ComRes effectué juste après le discours de Johnson a suggéré que quatre adultes sur cinq en Angleterre soutiennent la fermeture.

“Je pense vraiment que c’était la bonne décision. Les hôpitaux du NHS sont vraiment pleins, donc nous sommes dans une position similaire à celle où nous étions lors du premier verrouillage”, a déclaré Kaitlin Colucci, 28 ans, de Londres.

Depuis le début de la pandémie, plus de 75000 personnes sont décédées au Royaume-Uni dans les 28 jours suivant un test positif au coronavirus, selon les chiffres officiels.

En vertu des nouvelles règles en Angleterre, les écoles sont fermées pour la plupart des élèves, les gens doivent travailler à domicile si possible, et toutes les entreprises de divertissement et non essentielles seront fermées.

(Reportage supplémentaire de Sarah Young, Michael Holden, Andy Bruce, William Schomberg et Ben Makori; écrit par Estelle Shirbon; édité en espagnol par Gabriela Donoso)