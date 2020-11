Baloto, la loterie la plus populaire de Colombie, est tombée dans la ville de Cali avec plus de 56 000 millions de pesos.

Baloto est l’un des jeux de hasard les plus populaires en Colombie, et bien qu’il soit très difficile de remporter l’un de ses prix, tous les mercredis et samedis, les Colombiens tentent leur chance pour avoir une chance de remporter le jackpot.

Participer n’est pas difficile, il suffit d’avoir 5200 pesos pour payer un bulletin de vote dans lequel vous pouvez choisir cinq numéros de 1 à 43, et un autre appelé “ superbalota ” dans lequel vous choisissez un numéro de 1 à 16.

De cette façon, vous commencez à participer au jeu, et si vous gagnez, le minimum accumulé pouvant être obtenu est de 4 000 000 millions de pesos, si personne n’obtient le prix, l’accumulation augmentera à chaque tirage.

La chose compliquée, cependant, est d’obtenir les bons chiffres, car selon le magazine Portafolio, il y a 15′401 568 combinaisons possibles des numéros sur le bulletin de vote, ce qui signifie que la personne qui joue a une chance de remporter le jackpot de 15′401 568.

Ainsi, celui qui veut toucher le prix doit correspondre aux cinq numéros parmi les 43, donc selon le demi Pulzo, la personne a cinq chances, dans lesquelles il a 962 598 combinaisons possibles.

Selon les informations du même support, frapper le numéro de la superball est beaucoup plus complexe car Vous devez atteindre un nombre parmi 16 options, ce qui signifie que ces 962 598 combinaisons possibles doivent être multipliées par 16, ce qui équivaudrait à 15’401.568 possibilités.

En conclusion, ce sont ces 15’401 568 possibilités qui font qu’il est si difficile pour tout Colombien d’avoir une chance de remporter le jackpot.

Sur la page officielle de Baloto, en fait, le jeu met à la disposition des Colombiens des informations sur le nombre de gagnants, combien d’argent a été livré, les villes où les gens gagnent le plus et les données les plus importantes: quels sont les chiffres qui d’autres sortent lors des tirages.

Selon les informations obtenues par le magazine Semana, parmi les cinq premiers chiffres qui ressortent (ceux de 1 à 43) sont le bulletin de vote numéro 20 (77 fois), numéro 34 (75 fois), numéro 40 (68 fois), numéros 2 et 10 (66 fois), et numéros 28, 37 et 31 (65 fois).

Concernant le superbalota, Semana indique que les chiffres qui ont le plus sont les 3 (43 fois), sur 1, 11 et 12 (37 fois chacun), et le 10 (31 fois).

Bien que les chiffres datent d’il y a un an, ils peuvent être utilisés pour se faire une idée de quels sont les chiffres qui offrent peut-être une chance de gagner.

Autres façons de gagner avec le scrutin

Décrocher le jackpot n’est pas le seul moyen de gagner lorsque vous pariez sur le bulletin de vote, en fait il y en a quatre autres.

La première option parmi les prix secondaires est de faire correspondre cinq, quatre ou trois numéros, sans toucher la superball. La deuxième option que vous avez est lorsque vous frappez quatre, trois, deux ou un chiffre, plus la super balle.

Selon Pedro Agustín Monterrey, professeur du programme de mathématiques appliquées et d’informatique à l’Universidad del Rosario, dans un entretien avec Portafolio, les chances de toucher un certain nombre, plus le superbalota, sont considérablement réduites, car qu’un coup peut se produire de 11 930 façons, ce qui équivaut à une probabilité de 0,72% de l’atteindre.

La dernière chance que vous avez de gagner un prix secondaire est simplement de frapper le numéro de superball ou de parier sur le match revanche., une tombola dans laquelle en payant 2 100 pesos supplémentaires, vous pouvez jouer avec les mêmes numéros.

Curiosités du Baloto

