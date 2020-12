Niuman Romero a eu un simple RBI en neuvième manche pour les Anzoátegui Caribes pour laisser les Aragua Tigres sur le terrain, remportant 4-3 vendredi, récupérant le sommet de la Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne.

Romero est allé 2-en-5 et a conduit dans la course qui a défini le jeu. Williams Astudillo a eu trois coups sûrs avec un point marqué et Rafael Ortega a frappé un home run en solo.

José Quijada (1-0) a terminé 1 1/3 de manche sans permettre une course pour la victoire. Le vaincu était Ronald Belisario (0-2), après avoir concédé un point et trois coups sûrs en seulement un tiers de la manche.

A Valence, un début brillant d’Erick Leal a conduit les Navegantes del Magallanes à une victoire 5-0 sur les Bravos de Margarita.

Leal (2-1) a eu sept manches sans but, sur seulement quatre coups sûrs, pour remporter la victoire. Le revers est allé au record de Melvi Acosta (1-2), après avoir abandonné quatre points et six touchés en trois chapitres.

Cade Gotta a été 3 en 5 avec un double et deux points produits, Jordan Manduley a fait un simple et a conduit dans une course, tandis qu’Engelb Vielma a marqué trois fois.

À Caracas, Daniel Mayora avait une fiche de 4-2 avec un circuit et deux points produits, et Heiker Meneses avait deux coups sûrs avec un point produit dans la victoire de 5-2 des Tiburones de La Guaira sur les Leones del Caracas.

La victoire correspond à Gustavo Armas (1-2), après avoir accordé une course en deux et un troisième chapitres. Le revers a été Eduard Reyes (1-3), après avoir accordé trois touchés et cinq incontestés en deux chapitres.

À Barquisimeto, les Cardenales de Lara ont battu les Águilas del Zulia 7-3. Yordanys Linares était 3-en-4 avec un double et deux points produits, Osman Marval avait trois coups sûrs avec un point produit et deux points et Yonathan Mendoza a ajouté un simple RBI.

Wilking Rodríguez (1-1) a abandonné 1 2/3 manches sans permettre à un point de gagner le match. Il a été perdu par Arcenio León (0-1), puni de quatre scores et trois coups sûrs lors de ses deux tiers de relance de manche.

Les Caribs mènent la division centrale avec une fiche de 13-8, suivis des Tigres (10-10), Leones (10-11) et Sharks (5-14). Dans la division Ouest, les Cardinals restent en tête avec une fiche de 12-8, suivis de Navegantes (12-8), Bravos (12-9) et Águilas (7-13).

PORTO RICO

RA12, une équipe appartenant à Roberto Alomar qui joue pour la première fois dans la Ligue de baseball professionnelle Roberto Clemente, a perdu sa 10e place dans le même nombre de matchs cette saison, perdant 10-3 contre les Criollos de Caguas.

Miguel Amaya est allé 2 en 1 avec deux points produits, en plus d’échanger deux buts et de marquer trois fois, Jarren Duran est allé 2 en 1 avec deux points produits et Johneshwy Fargas a obtenu trois coups sûrs sur un point produit.

La victoire est revenue à Zach Hedges (2-0) après avoir complété cinq manches de trois points et neuf coups sûrs, et la défaite est revenue à Joel Huertas (0-1), après avoir accordé trois touchés en trois manches.

À Manatí, le duel programmé entre les Athéniens et les Indiens Mayagüez a été suspendu en raison de la pluie.

Caguas mène la ligue avec une fiche de 9-1, suivie de Mayagüez (7-2), Manatí (3-6) et RA12 (0-10).

DOMINICAIN

Les Águilas Cibaeñas se sont appuyés sur une attaque de neuf frappeurs pour battre les Leones del Escogido 7-4 dans la Ligue dominicaine de baseball professionnel.

Isaías Tejada est allé 3-en-3 avec un circuit et deux points produits, Melky Cabrera était 2-en-5 avec un circuit et deux points produits, tandis que Ramón Torres était 3-2 avec deux points marqués.

Luis Castillo (1-0) a abandonné aux deux tiers de la manche sans accorder de point et a profité de l’offensive de son équipe pour gagner le match. Il a été perdu par Miguel Martínez (0-1), après avoir accordé quatre touchés et quatre coups sûrs en 2 2/3 manches.

À La Romana, les Toros del Este et les Gigantes del Cibao se sont partagés les victoires en un double match réduit à sept manches.

Dans le premier match, Juan Francisco a réussi un circuit de trois points et Jose Siri a présenté une fiche de 4-2 avec deux doubles, deux points produits et deux points, dans la victoire des Giants 6-1.

Chris Ellis (1-0) a abandonné cinq manches, sur un seul point et cinq coups sûrs avec sept fans, pour remporter le match. Carlos Hernández (0-2) est tombé, après avoir accordé cinq touchés et sept coups sûrs en 3 1/3 de manches.

Dans le deuxième match, Peter O’Brien a réussi un circuit de deux points en fin de huitième pour éliminer les Giants et donner aux Bulls une victoire de 6-5.

Le releveur Keury Medina a gagné (1-0) après avoir accordé un point en une manche. Juan Minaya a perdu (0-1), après avoir concédé deux touchés dans son soulagement d’un tiers seulement de la manche.

A Saint-Domingue, les Tigres del Licey et les Estrellas Orientales ont également partagé les honneurs dans une double fonction.

Plus tôt dans la journée, Ronnier Mustelier a conduit dans une course avec une mouche sacrifiée et les Stars ont profité d’une erreur de l’arrêt-court Anderson Tejada pour marquer deux points dans la deuxième manche pour une victoire 3-1.

Edgar Garcia (1-0) a lancé une manche vierge comme releveur pour remporter le match. Vladimir Gutiérrez (0-2) a été le perdant après avoir concédé trois touchés et trois coups sûrs en deux manches.

Dans le deuxième de la journée, Yermin Mercedes avait une fiche de 3-2 avec deux points produits et Michael De La Cruz a ajouté un simple RBI d’un autre dans la victoire 5-3 des Tigers.

Elvis Luciano (1-0) a lancé un relais vierge d’un chapitre pour la victoire. La défaite est allée à Chester Pimentel (0-2), après avoir accordé deux touchés et deux coups sûrs en une seule manche 2-3.

Les taureaux mènent le circuit avec une note de 15-11, suivis par Águilas (14-12), Estrellas (12-11), Leones (14-14), Gigantes (11-12) et Tigres (9-15).

Tomateros écrase Charros dans le Pacifique mexicain

Edgar Arredondo a lancé avec brio et a reçu le soutien de son attaque, menant les Tomateros de Culiacán à une victoire 10-0 sur les Charros de Jalisco dans l’activité de la Ligue mexicaine du Pacifique.

Arredondo (4-0) a terminé sept manches dominantes sans accorder de point, n’accordant que trois coups sûrs dans son effort pour remporter la victoire. Le revers a été pour José Oyervides (4-1), puni de six touchés et cinq coups sûrs en 2 1/3 de manches.

José Guadalupe Chávez a réussi un circuit de trois touchés, Alan Sánchez a eu deux coups sûrs et deux points produits, et Michael Ning a terminé 3-2 avec un RBI et deux points pour se démarquer sur l’attaque de Tomateros.

À Navojoa, les Venados de Mazatlán ont déclenché une attaque de 17 coups sûrs, en route vers une victoire 9-4 sur les Mayos de Navojoa.

Isaac Paredes, un joueur des Tigers de Detroit dans les ligues majeures, a obtenu une fiche de 5-4 avec deux doubles et deux points produits, Anthony Giansanti a une fiche de 4-3 avec un circuit en solo et trois points marqués, Daniel Sánchez a fait 5-4. 3 avec un circuit et deux points produits, et Ricky Alvarez a ajouté un double de deux points produits supplémentaires pour soutenir l’attaque des Venados.

Matt Gage (3-0) a accordé trois points et sept coups sûrs en cinq manches pour remporter le match, et Octavio Acosta (3-4) l’a perdu, puni de cinq touchés et 10 coups sûrs en 5 1/3 de manches.

À Guasave, Alonzo Harris a frappé un simple qui a été combiné avec une erreur du voltigeur Yadir Drake en haut de la 10e manche, et le Ciudad Obregón Yaquis a battu le Guasave Algodoneros 4-2.

Leandro Castro est allé 1 pour 4, mais a réussi trois touchés pour devenir sa figure offensive pour les gagnants

Mario Meza (2-2) a lancé 1/3 de manche sans permettre une course pour gagner le match, tandis que l’inverse est allé à Jeff Ibarra (0-2), après avoir accordé deux touchés et deux coups sûrs en un 1/3 de manche. .

À Los Mochis, Francisco Córdoba a frappé un simple RBI en bas de la neuvième manche pour donner aux Cañeros une victoire 5-4 sur les Sultanes de Monterrey.

Iván Herrera avait une fiche de 3 en 1 avec un double, deux points produits et deux points marqués, tandis que Córdoba avait une fiche de 5-2 avec deux points produits pour mener l’attaque des vainqueurs.

Daysbel Hernández (1-0) a retiré une manche vierge pour remporter le match, et il a été perdu par Norman Elenes (0-2), après avoir permis la course de la différence en un tiers d’une manche de travail.

À Mexicali, Luis Alfonso Cruz a frappé un doublé de RBI en début de 11e manche et a marqué sur un simple RBI de Jasso Atondo pour donner à Hermosillo Naranjeros une victoire 4-2 sur Águilas local.

Rafael Martin (3-0) a lancé deux manches sans but dans le travail de secours pour remporter le match, et Édgar Gómez (0-5) a perdu, après avoir concédé deux touchés et trois coups sûrs en un épisode.