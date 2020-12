Les Anzoátegui Caribes ont déchaîné une attaque de 19 coups jeudi en route vers une victoire écrasante de 10-5 contre les Sharks de La Guaira et ont pris le commandement de la division centrale de la Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne.

Luis Sardinas est allé 3-2 avec un double et deux points produits; Rafael Ortega a réussi deux coups sûrs et deux points produits, tout comme Tomás Telis, et César Valera a réussi trois coups sûrs avec un point produit pour se démarquer dans l’attaque productive des Caraïbes.

Mayckol Guadalupe (1-0) a profité de la performance de ses coéquipiers et a remporté la victoire avec un travail de cinq épisodes dans lequel il a accordé deux points et six coups sûrs. La défaite est revenue à Eudis Idrogo (0-1) après avoir concédé deux touchés en deux tiers de la manche.

À La Guaira, Alex Monsalve a frappé un circuit chargé avec des bases en troisième manche et les Aragua Tigres ont battu les Leones de Caracas 6-5.

Dedgar Jiménez (1-0) a accordé un point et un coup sûr en 2 2/3 manches pour remporter le match, et Eduard Reyes (1-1) l’a perdu, secoué avec six touchés et sept coups sûrs en trois manches.

À Barquisimeto, Kevin Alarcon est allé 3-2 avec un double et deux points produits, Ali Castillo a ajouté un simple RBI d’un autre et les Eagles of Zulia ont battu les Braves de Margarita 4-3.

Elvis Araujo (1-0) a complété cinq manches de deux points et cinq frappeurs pour la victoire. Le revers est allé au record d’Omar Bencomo (0-1) après avoir concédé quatre touchés et cinq coups sûrs en quatre manches.

À Valence, Gabriel Noriega est allé 3-en-4 avec quatre points produits, Engelb Vielma a eu un triple RBI à deux points et Marc Flores a ajouté un circuit en solo pour propulser les Navegantes del Magallanes à une victoire de 8-5 sur les Cardenales de Lara.

Yohander Méndez (1-0) a accordé un point et trois coups sûrs dans son soulagement en deux rounds pour remporter le match. Wilking Rodríguez (0-1) a pris la perte en admettant deux coups sûrs au marbre et trois coups sûrs en deux tiers sur le monticule.

Dans la division centrale, les Caribs mènent avec une fiche de 4-2, suivis de Leones (4-2), Tigres (3-3) et Sharks (1-5). À l’ouest, les cardinaux, les braves, les Navegantes et les Aguilas sont 3-3.

___

MEXIQUE

Les Mochis Cañeros ont allumé leurs bâtons pour la deuxième nuit consécutive et ont détruit les Sultanes de Monterrey 16-3 pour remporter des victoires dans la Ligue mexicaine du Pacifique.

Darick Hal est allé 1-en-4 avec quatre points produits, Jesús Arredondo a frappé par pincement et a frappé 2-2 avec trois points produits, Amilcar Gómez a commenté un circuit de deux points et Leandro Castro a ajouté un circuit en solo pour mener l’attaque furieuse des Cañeros.

Vidal Sotelo (2-1) a lancé cinq brillantes manches sans but avec un seul coup et cinq supporters pour gagner le match. Carlos Rodríguez (0-1) a pris la perte en concédant cinq touchés en deux manches et un tiers de travail.

À Jalisco, Julian Ornelas est allé 3-en-5 avec deux circuits et quatre points produits, Dariel Álvarez est allé 4-1 avec cinq points produits et Manny Rodríguez a été 4-2 avec deux points produits dans la victoire 16-7 des Charros. sur les Algodoneros de Guasave.

Manuel Flores (2-5) a profité de la puissante attaque de ses coéquipiers et a remporté le match après avoir concédé cinq touchés et huit coups sûrs en cinq manches. Le revers est revenu au record de Fernando Miranda (4-2), secoué par cinq points et quatre coups sûrs en deux tiers de la manche.

À Hermosillo, les Naranjeros ont déchaîné un match à égalité avec une attaque à six touches dès la septième manche et ont battu les Yaquis de Ciudad Obregón 7-1, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs.

Jasso Atondo a frappé un doublé RBI de deux points, Kevin Flores a ajouté un simple RBI de deux autres et Norberto Obeso a ajouté un simple pour conduire dans une course sur l’offensive des Naranjeros.

Rafael Martin (2-0) a concédé un coup sûr dans son relais cinglant à trois points avec quatre fans pour la victoire. Le désastre est allé au record de Carlos Machorro (0-1) après avoir été battu avec cinq touchés en un tiers de la manche.

À Mazatlán, Anthony Giansanti a réussi un triple de trois points et Isaac Paredes et Ricky Álvarez ont frappé des circuits en solo lors de la victoire 6-2 des Venados sur les Tomateros de Culiacán.

Marco Antonio Duarte (1-2) a remporté le match grâce à son soulagement d’une manche sans course. Héctor Galván (0-1) a pris la perte après avoir concédé cinq coups sûrs au marbre et six coups sûrs en un 1/3 de manche.

À Mexicali, un nouveau départ dominant de la star Miguel Peña a propulsé les Águilas vers une victoire 2-0 sur les Mayos de Navojoa.

Peña (3-0) a accordé deux coups sûrs en huit puissantes manches sans but sur une balle de sept coups pour remporter le match. La défaite est revenue à Raúl Carrillo (1-5) après avoir abandonné deux scores et quatre coups sûrs en six manches et deux tiers.

Daniel Castro était 2-en-4 avec un RBI et Hector Hernández a ajouté un RBI simple d’un pour les Eagles.

Au deuxième tour, Naranjeros, Águilas et Charros se partagent le dessus avec un bilan de 5-1, suivis de Mayos (4-2), Algodoneros (3-3), Tomateros (2-4), Cañeros (2-4) , Venados (2-4), Yaquis (1-5) et Sultanes (1-5).