Genève, 10 janvier . .- Les cas mondiaux de COVID-19 sont passés à 88,3 millions aujourd’hui, après que 802000 nouvelles infections aient été signalées le dernier jour, l’un des chiffres les plus élevés à ce jour dans une pandémie, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les décès en une année pandémique restent à 1,9 million, et hier samedi un nombre record de plus de 15 500 décès a été signalé en une seule journée.

L’Amérique, avec un graphique des cas quotidiens en nette progression, ajoute 38,6 millions de cas, tandis que l’Europe, avec une courbe plus stable, en accumule 28,7 millions.

Toujours en Afrique et en Asie, les chiffres quotidiens des cas augmentent clairement, bien qu’en chiffres absolus, l’incidence du coronavirus y soit plus faible que sur les continents européen et américain.

Les États-Unis, avec 21,7 millions de cas, continuent d’être le pays avec le plus d’infections en chiffres absolus, et leur courbe positive quotidienne continue d’augmenter.

L’Inde, deuxième pays le plus touché avec 10,4 millions de cas, a connu trois mois de lente baisse des cas quotidiens, bien qu’aujourd’hui elle ait connu un rebond notable.

Le Brésil a dépassé 8 millions de cas et affiche des chiffres records allant jusqu’à plus de 80 000 cas quotidiens en quelques jours, tandis qu’en Russie, avec 3,4 millions d’infections, le graphique continue de baisser.

Le Royaume-Uni a dépassé les 3 millions de cas et sa courbe se poursuit dans des chiffres records, pas la France, l’Italie et l’Espagne (avec respectivement 2,7, 2,2 et 2 millions d’infections), qui affichent de légères augmentations de leurs chiffres mais sont loin des sommets de novembre.

Les patients guéris sur la planète s’élèvent à 64 millions, et 0,5 pour cent (108 000) des cas encore actifs sont dans un état grave ou critique.