BEIJING (AP) – La Chine a enregistré jeudi un rebond des cas de coronavirus dans le nord-est glacial du pays, alors qu’une équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est arrivée à Wuhan pour enquêter sur l’origine de la pandémie.

Les autorités chinoises ont signalé jeudi le premier décès attribué au COVID-19 depuis des mois, portant le nombre total de décès à 4 635 sur les 87 844 infections enregistrées. Le nombre relativement faible de cas montre l’efficacité du confinement, du traçage et des quarantaines stricts, mais ils ont également soulevé des questions sur le contrôle strict du gouvernement sur toutes les informations liées à l’épidémie.

La province du Heilongjiang, dans la région traditionnellement connue sous le nom de Mandchourie, a confirmé 43 nouveaux cas, la majorité dans la ville de Suihua, juste à l’extérieur de la capitale provinciale Harbin, selon la Commission nationale de la santé. La province septentrionale du Hebei, à l’extérieur de Pékin et qui est le théâtre de la dernière épidémie grave dans le pays, a enregistré 81 nouvelles infections au deuxième jour consécutif avec plus de 100 infections dans tout le pays. En outre, 14 autres positifs importés ont été trouvés.

La Chine a placé plus de 20 millions de personnes sous divers degrés de confinement au Hebei, à Pékin et ailleurs dans l’espoir de freiner les infections avant les vacances du Nouvel An lunaire en février. Le gouvernement a interdit les voyages à destination et en provenance de plusieurs villes, a demandé à la population de ne pas voyager pendant les vacances, retardé les grands congrès politiques et prévoit de laisser les écoles fermer une semaine plus tôt pour réduire le risque d’infection.

Jeudi également, une équipe de 10 experts de l’OMS est arrivée à Wuhan, la ville où le virus a été détecté pour la première fois fin 2019. La visite a été approuvée par le gouvernement du président Xi Jinping après des mois de différends diplomatiques qui ont déclenché une plainte publique inhabituelle du directeur de l’agence des Nations Unies.

Le groupe sera en isolement pendant deux semaines et sera testé pour le virus, a déclaré CGTN, la chaîne anglaise de la chaîne publique CCTV.

Les scientifiques soupçonnent que le virus qui a tué 1,9 million de personnes dans le monde a sauté aux humains des chauves-souris ou d’autres animaux, probablement dans le sud-ouest de la Chine.

L’équipe comprend des virologues et d’autres experts des États-Unis, d’Australie, d’Allemagne, du Japon, de Grande-Bretagne, de Russie, des Pays-Bas, du Qatar et du Vietnam.

Pour sa part, au Japon, l’élargissement de l’état d’urgence est entré en vigueur avec lequel les autorités cherchent à freiner l’augmentation des infections, bien que les restrictions ne soient pas contraignantes et que beaucoup semblent ignorer les demandes visant à éviter les déplacements non essentiels.

Les gens ont continué à voyager dans des trains et des bus bondés à Osaka, Fukuoka et dans d’autres zones des sept neuf préfectures touchées par les restrictions. A Tokyo, où ils sont en vigueur depuis une semaine, le gouverneur s’est inquiété du non-respect des recommandations officielles.

Le décret sur l’état d’urgence, qui touche les zones où vit plus de la moitié de la population du pays, demande aux bars et restaurants de fermer à 20h00. aux employeurs qui autorisent 70% de leur main-d’œuvre à faire du télétravail, et aux résidents des zones touchées qui ne quittent pas leur domicile sauf pour des questions vitales. Il est également recommandé de réduire la capacité dans les compétitions sportives et autres spectacles.

Les infections et les décès causés par le coronavirus ont presque doublé le mois dernier pour atteindre environ 300000 et 4100, respectivement. À elle seule, Tokyo a confirmé 1 502 nouveaux cas jeudi.

L’Indonésie a commencé sa campagne pour vacciner les agents de santé et les fonctionnaires avec le vaccin de la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech. Le ministère de la Santé prévoit de vacciner plus de 1,3 million d’agents de santé et 17,4 millions de fonctionnaires dans la première phase de la campagne, qui vise à couvrir les deux tiers de ses 270 millions d’habitants, soit 180 millions de personnes .