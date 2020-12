Par Kavya B et Roshan Abraham

19 décembre (.) – Les infections mondiales à coronavirus ont dépassé la barre des 75 millions samedi, selon un décompte de ., alors que plusieurs pays commencent à vacciner leurs populations contre le virus.

Ce mois-ci, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays occidental à lancer la vaccination avec un vaccin COVID-19 développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNtech, suivi des États-Unis, qui ont désormais également approuvé le vaccin de Moderna.

Il y a eu 18,65 millions de nouveaux cas au cours du mois dernier, le nombre le plus élevé signalé depuis 30 jours depuis le début de la pandémie.

L’Europe reste la région avec le plus de cas avec 21,6 millions, suivie de l’Amérique du Nord avec 17,9 millions, de l’Amérique latine avec 14,5 millions et de l’Asie avec 13 millions.

En Europe, un million de nouveaux cas ont été enregistrés en seulement cinq jours, la Russie et la France ayant signalé plus de 2 millions d’infections depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Le Royaume-Uni et l’Italie comptent environ 1,9 million de cas chacun.

Les États-Unis sont devenus lundi le premier pays au monde à enregistrer plus de 300 000 décès. La nation rapporte plus de 2500 décès par jour, selon une analyse de . des données des sept jours précédents.

Les hôpitaux américains ont commencé à administrer les premières injections du vaccin Pfizer-BioNtech.

Les États-Unis restent le pays avec le plus de cas, avec plus de 17 millions depuis le début de l’épidémie, suivis respectivement par l’Inde et le Brésil. Avec seulement 4% de la population mondiale, les États-Unis comptent environ 23% de tous les cas mondiaux.

Le Brésil a publié mercredi un record quotidien de 70 000 nouveaux cas, rejoignant les États-Unis et l’Inde comme les seuls pays à avoir signalé plus de 7 millions d’infections au total. Avec un peu plus de 185 000 décès confirmés, le pays sud-américain a le deuxième plus grand nombre de morts au monde.

Pendant ce temps, l’Inde a dépassé les 10 millions d’infections à coronavirus samedi. Le pays s’est préparé à fournir 600 millions de doses de vaccins COVID-19 aux personnes les plus vulnérables au cours des six à huit prochains mois.

