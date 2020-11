La loterie de la province de Buenos Aires a signalé la réouverture des salles de bingo et des casinos pour le 14 décembre prochain avec des “protocoles stricts” pour prévenir le coronavirus (REUTERS)

Après plus de huit mois de repos en raison de la pandémie de coronavirus et de la quarantaine, le casinos et salles de bingo dans la province de Buenos Aires Ils rouvriront leurs portes dans trois semaines. La réouverture a été définie ce mardi lors d’une réunion tenue par le directeur de cabinet d’Axel Kicillof, Carlos Bianco, avec des représentants du secteur.

Il y a deux semaines, la ville de Buenos Aires a donné son feu vert pour le retour à l’activité casino. La mesure a suscité une controverse puisque ce type d’item était autorisé, tandis que les salles de classe étaient maintenues fermées dans tout le pays. Le gouvernement de Buenos Aires a progressé avec le retour à l’école, mais dans le cadre d’un programme d’activités de reconnexion qui diffère considérablement du fonctionnement normal d’une salle de classe. Bref, les élèves termineront l’année sans avoir suivi des cours en présentiel, mais l’activité liée au jeu continue de progresser vers la «nouvelle normalité».

La province de Buenos Aires a suivi les mêmes étapes. Hier après-midi, dans le Institut provincial de la loterie et des casinos Buenos Aires, le chef d’état-major Carlos Bianco a rencontré des représentants du secteur “pour continuer à travailler sur le retour à l’activité”. Le propre ministre de Kicillof a partagé des images de la réunion sur ses réseaux sociaux avec le hashtag #ProvinciaEnMarcha.

En effet, le Gouvernement de Buenos Aires a indiqué que depuis Lundi 14 décembre -Deux semaines après le début de la saison estivale- l’ouverture des salles du 11 casinos et 44 salles de bingo qui opèrent sur le territoire provincial.

L’activité se déroulera sous “Protocoles stricts”. L’opération ne concernera que le secteur des machines à sous, et entre autres réglementations, seules “les personnes qui n’ont pas de facteurs de risque dans le cadre de la pandémie COVID-19 seront autorisées à entrer”, a-t-il rapporté. Loterie de la province.

À La Plata, Carlos Bianco a rencontré des représentants du secteur des jeux

Des hommes d’affaires et des syndicalistes du secteur ont participé à la réunion qui a eu lieu dans la ville de La Plata, réaffirmant leur inquiétude face à l’activité qui a été arrêtée depuis le 20 mars, date de la décrétée de l’isolement social préventif et obligatoire. Parmi eux figuraient Omar Galdurralde, président de l’Institut provincial de la loterie et des casinos, sa vice-présidente, María Laura García.

De son côté, le secrétaire syndical de la Gaming Union (ALEARA). Ariel Fassione, a célébré la confirmation à travers ses réseaux sociaux: “Nous sommes de retour!” «Nous retournons à notre travail après 9 mois longs et éternels. Ils sont satisfaits d’avoir travaillé à la reprise des 20 mille emplois dans les Bingos et les Casinos de la province, et reconnaissants d’avoir tenu leurs promesses aux autorités gouvernementales, au gouverneur Axel Kicillof et au chef de cabinet, Carlos Bianco », a publié Fassion sur vos réseaux sociaux.

Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco, San Juan, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos, Río Negro et Mendoza, ont déjà permis ou avancé dans le retour imminent des salles de bingo et des casinos. En général, les mesures préventives prises comprennent la réduction du nombre de joueurs, les jeux de société, l’utilisation d’une jugulaire, d’un gel alcoolisé et d’éléments désinfectants. Alors que l’offre gastronomique était interdite et que l’entrée des personnes de plus de 65 ans et des personnes qui ne veulent pas jouer pour éviter la circulation est restreinte.

J’ai continué à lire:

Alors que les salles de classe sont toujours fermées, le casino flottant de Puerto Madero et l’hippodrome de Palerme rouvrent

Casinos oui; Pas d’école: nous sommes sur la voie du plus grand défaut éducatif de notre histoire

Le Mexique, l’Argentine et la Colombie, parmi les pires pays dans le classement de la réponse au COVID-19

Coronavirus en Argentine: 311 décès confirmés et 7164 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures