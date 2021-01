Elle est observée dans presque tous les pays disposant de données ventilées par sexe, et le risque de décès chez les hommes est 1,7 fois plus élevé que chez les femmes

Après l’apparition du SRAS-Cov-2 dans la population, peu à peu différents facteurs ont été enregistrés qui ont fait que la maladie se comporte d’une manière ou d’une autre, l’un d’entre eux: le sexe. Et c’est qu’après plusieurs mois d’enquête Le COVID-19 s’est avéré plus mortel chez les hommes que chez les femmes.

Pour le médecin des maladies infectieuses Roberto Debbag (MN 60253) lLa mortalité due au COVID-19 chez les hommes plus que chez les femmes était une tendance claire depuis le début de la maladie. «En fait, il a été étudié pour la première fois en Chine, où une analyse en février 2019 a révélé un taux de mortalité de 2,8% chez les hommes contre 1,7% chez les femmes ».

Au début, il a été suggéré que être fumeur pourrait être une explication probable. En Chine, près de 50% des hommes – mais seulement environ 2% des femmes – fument, donc on a supposé que les différences sous-jacentes en matière de santé pulmonaire ils ont contribué à ce que les hommes souffrent de symptômes et de résultats pires.

Le sexe n’est pas binaire et on en sait peu sur les réponses immunitaires aux infections virales, y compris le COVID-19, chez les personnes souffrant de troubles du développement sexuel (DSD) ou chez les personnes transgenres .

L’hypothèse du tabagisme était étayée par un article, publié en février, qui constatait que les fumeurs représentaient environ 12% des personnes présentant des symptômes moins sévères, mais 26% de ceux qui ont fini en soins intensifs ou sont décédés.

Cependant, une nouvelle recherche publiée dans la revue Science a révélé que le biais masculin dans la mortalité par COVID-19 il est observé dans presque tous les pays pour lesquels des données ventilées par sexe sont disponibles, et le risque de décès chez les hommes est 1,7 fois plus élevé que chez les femmes.

Dans ce sens, les différences au-delà des organes sexuels sont présentes chez toutes les espèces et s’étendent aux systèmes physiologiques, y compris le système immunitaire. L’infection par différents agents pathogènes entraîne des réponses immunitaires et des issues de la maladie différentielles selon le sexe, et bien que le schéma dépende de l’âge et d’autres facteurs de l’hôte, le sexe masculin est plus souvent associé à des réponses immunitaires plus faibles et à une plus grande sensibilité ou vulnérabilité à l’infection chez les animaux.

Une autre explication est liée à l’hormone féminine: l’œstrogène, qui est responsable de la régulation du fonctionnement de nombreux types de cellules du système immunitaire et contribue également à réduire les niveaux de protéines inflammatoires.

Pour le neurologue Conrado Estol (65 005 MN), L’hypothèse d’une mortalité plus élevée chez les hommes que chez les femmes échappe dans certains pays: «En Inde, par exemple, il y a eu une plus forte augmentation des décès chez les femmes que chez les hommes. Si on regarde en détail, cela est lié à un facteur social qui accorde moins d’attention aux femmes qu’aux hommes. Il a également été signalé au Népal, au Vietnam et en Slovénie, mais ils prêtent à confusion. Les hommes sont ceux qui sont beaucoup plus orientés vers les soins intensifs et ceux qui meurent “.

La même chose se produit avec d’autres maladies où les patients de sexe masculin ont une charge virale plus élevée, comme dans le cas du virus de l’hépatite B et du VIH, tandis que les femmes développent généralement une réponse immunitaire plus robuste aux vaccins, comme les vaccins contre la grippe.

«La différence de mortalité entre les sexes a toujours été observée. À tous les âges, la prévalence des maladies infectieuses, bactériennes, virales, fongiques et parasitaires était plus élevée chez les hommes. Dans les coronavirus précédents, dans le SRAS-1, dans le MERS, entre autres la tendance à la mortalité chez les hommes est restée», A souligné Estol.

les différences sexuelles au-delà des organes sexuels sont présentes chez toutes les espèces et s’étendent aux systèmes physiologiques, y compris le système immunitaire

Comment ça se passe? La réponse physiologique à l’infection virale est initiée lorsque les récepteurs de reconnaissance de formes détectent la réplication du virus. Cela conduit à deux programmes antiviraux pour les cellules infectées: des programmes de défense antivirale cellulaire médiés par des interférons de type I et de type III pour limiter la réplication et la propagation virales, et la production de cytokines et de chimiokines pour recruter et coordonner les cellules immunitaires.

“Les hommes plus âgés sont plus susceptibles d’être infectés, d’avoir des complications pendant la maladie et de mourir. Les complications surviennent en fonction du degré d’inflammation. Plus il y a de cytokines, c’est-à-dire cette terrible tempête de cytokines, plus il y a de destruction dans le corps. Jusqu’à présent, on ne savait pas bien s’il s’agissait uniquement d’un facteur social, soit en raison du type d’activité, soit de l’exposition des hommes au virus, mais Cette recherche clarifie quelque chose d’important: la théorie liée au genre»A souligné Debbag.

Le mécanisme sous-jacent potentiel de ce dimorphisme sexuel dans la réponse immunitaire se trouve sur les chromosomes sexuels: un nombre important de gènes importants liés à l’immunité sont codés sur le chromosome X.

Les cytokines sont des «signaux d’alarme» du corps: un agent étranger pénètre dans le corps, des cytokines sont libérées et le système immunitaire réagit et va attaquer cet étrange microorganisme (le virus). Cependant, quand il y a une tempête de ces «drapeaux rouges» ou molécules, y compris un soi-disant interleukine 6 (IL-6), le système immunitaire est incontrôlable et non seulement lutte contre le coronavirus, mais attaque également le corps lui-même.

En ce sens, selon la recherche, le mécanisme sous-jacent potentiel de ce dimorphisme sexuel dans la réponse immunitaire se trouve dans le chromosomes sexuels: un nombre important de gènes importants liés à l’immunité sont codés sur le chromosome X. “Les femmes ont deux chromosomes X, par conséquent, elles ont un plus grand nombre de récepteurs et produisent moins d’inflammation lorsque le système immunitaire rencontre le virus”Fit remarquer Debbag.

Une autre explication est liée à l’hormone féminine: les œstrogènes, qui est responsable de la régulation du fonctionnement de nombreux types de cellules du système immunitaire et contribue également à réduire les niveaux de protéines inflammatoires. Il augmente également la production d’ACE2, la protéine que le coronavirus utilise comme intrant dans le corps.

Pour les hommes, c’est différent. “La testostérone est connue pour supprimer le système immunitaire. En fait, les hommes atteints d’un cancer de la prostate dont la testostérone était supprimée avaient une maladie moins grave. Alors que les œstrogènes aideraient les défenses dans le cas des femmes », a expliqué Estol.

Le vieillissement, un autre facteur clé

Une personne âgée marche pendant le créneau horaire autorisé.. / Juan Carlos Cárdenas / Archive

Le sexe a également un grand impact sur la vieillesse. Les cellules immunitaires ou même le système immunitaire sont affectés différemment par le vieillissement, selon le sexe. Le vieillissement induit une diminution de la proportion de lymphocytes T naïfs qui est plus importante chez les hommes, et les lymphocytes B ne déclinent après 65 ans que chez les hommes.

Ceux-ci ont des changements brusques et drastiques dans le paysage épigénétique de leurs cellules immunitaires entre 62 et 64 ans, et par la suite, ils présentent un phénotype d’immunosénescence accéléré caractérisé par une expression plus élevée de gènes pro-inflammatoires innés et une expression plus faible des gènes liés à l’immunité adaptative, ce qui pourrait potentiellement prédisposer les hommes plus âgés à l’hyperinflammation et à une mauvaise réponse immunitaire adaptative.

Malgré la compréhension émergente des différences entre les sexes des réponses immunitaires dans COVID-19, de nombreuses questions demeurent. Le sexe n’est pas binaire et on en sait peu sur les réponses immunitaires aux infections virales, y compris le COVID-19, chez les personnes souffrant de troubles du développement sexuel (DSD) ou chez les personnes transgenres.. De plus, on sait peu de choses sur les réponses immunitaires de ces individus, dont certains subissent des thérapies de changement de sexe hormonal. Il est possible que ce groupe génère différentes réponses immunitaires à l’infection virale en général et également au COVID-19.

Les hommes ont également été touchés de manière disproportionnée lors des flambées de SRAS et de MERS. Plus de femmes que d’hommes ont été infectées par le SRAS à Hong Kong en 2003, mais le taux de mortalité chez les hommes était 50% plus élevéselon une étude publiée dans les Annals of Internal Medicine.

Concernant le MERS, environ 32% des hommes qui l’ont contracté ont fini par mourir, contre 25,8% des femmes. Et ce n’est pas une caractéristique de la maladie du XXIe siècle, puisque les jeunes adultes de sexe masculin sont également morts à un taux beaucoup plus élevé que les jeunes femmes lors de l’épidémie de grippe de 1918. Pourquoi les femmes ont-elles tendance à mieux résister à ce type de maladie que les hommes? virus? Les scientifiques affirment que il existe différents facteurs qui peuvent jouer contre un sexe et en faveur d’un autre.

