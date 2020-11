Des groupes de personnes célèbrent le triomphe de Joe Biden à l’élection présidentielle sur la place baptisée Black Lives Matter à Washington, aux États-Unis. REUTERS / Hannah McKay

Entre klaxons et acclamations, Une foule a afflué samedi au centre-ville de Washington près de la Maison Blanche pour célébrer après que les médias ont déclaré Joe Biden président des États-Unis. Dans les grandes villes du pays, les gens sont descendus dans la rue pour célébrer le résultat des élections.

Le candidat démocrate est devenu le président élu des Etats-Unis ce samedi, après avoir conquis l’état clé de Pennsylvanie, indiquent les projections des réseaux CNN, CBS et NBC. Biden, le candidat à la présidentielle qui a remporté le plus de votes de l’histoire des États-Unis, Il a dépassé le nombre magique de 270 délégués dont il avait besoin au Collège électoral après avoir confirmé qu’il gagnerait en Pennsylvanie.

Les principaux réseaux de télévision ont été projetés peu avant 11h30 HNE (16h30 GMT), lorsque Biden a étendu son avance en Pennsylvanie à plus de 30000 voix sur le président américain Donald Trump. Presque aussitôt, les partisans du démocrate sont descendus dans la rue pour célébrer la terrible victoire.

Célébrations de la victoire de Joe Biden à Times Square, New York. REUTERS / Carlo Allegri

À Wilmington, Delaware, les gens chantaient et secouaient leurs poings le long de la promenade, lorsque la nouvelle atteignit leurs téléphones portables, l’ancien sénateur Joe Biden serait le prochain président des États-Unis.

Deux hommes croisés dans la rue en criant “Joe a gagné! Ils l’ont dit “, entre excitation et câlins.

Pour le moment, la campagne de Biden n’a pas prévu de célébration de la victoire.

Les gens ont manifesté pour la victoire de Joe Biden également à Philadelphie, en Pennsylvanie. REUTERS / Rachel Wisniewski

La ville de New York a montré samedi son euphorie face à la victoire du démocrate Joe Biden sur le président Donald Trump aux élections présidentielles depuis les fenêtres, avec le klaxon des voitures et le lancement pour célébrer dans les rues ce qui représenterait la fin de quatre ans de présidence républicaine.

Peu avant 11h30 heure locale (16h30 GMT), alors que certains mangeaient encore le petit-déjeuner, la ville qui ne dort jamais a célébré avec des cris, des cacerolas, des klaxons et des foules dans les rues la victoire après plus de trois jours d’examen minutieux la victoire de Biden, qui projette et à tous les principaux médias du pays.

Dans un immeuble du centre-ville Manhattan Dès que le dénouement qui met fin à la présidence de Trump a été connu, les réjouissances ont éclaté et les voisins se sont joints à eux lorsqu’ils ont réalisé la nouvelle.

Au centre-ville Times Square, Des centaines de personnes se sont rassemblées pour crier et célébrer la victoire de Biden avec la projection qu’il remportera les 20 voix du Pennsylvania State Electoral College et dépassera donc les 270 voix électorales dont il avait besoin pour confirmer son nouveau statut de président élu.

Les jeunes sortent sur le balcon pour célébrer la victoire démocrate sur Donald Trump dans le quartier Alphabet City de Manhattan, New York. REUTERS / Andrew Kelly

L’euphorie était tellement orientée vers la La victoire de Biden, ainsi que le fait que Trump, si tout se passe selon le processus électoral, cessera d’être président des États-Unis le 20 janvier 2021.

Les gens, qui dans de nombreux cas manifestent contre Trump depuis des mois, sa résistance à critiquer les extrémistes de droite, à répondre au besoin de justice sociale et à la lutte contre le racisme, contre son déni de la pandémie de covid-19 ou contre son intention de ne pas reconnaître le résultat des élections, a rompu les jours d’attente avec danses, chants dans une catharsis qui marque un avant et un après dans une année 2020 très difficile pour la ville.

Un t-shirt de campagne Joe Biden et Kamala Harris (ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

Washington a reçu ce samedi avec des cris de joie, des klaxons et des pétards, la confirmation de la victoire de Biden, mettant ainsi fin aux quatre jours d’agonie dus au retard dans le dépouillement des voix.

La capitale américaine de Majorité démocratique, des vies bouleversées en politique si bien que la minute qui a suivi la fin de la présidence de Donald Trump a été connue ses citoyens sont descendus dans la rue.

Sur la place de Columbia Heights, un quartier à forte présence latino, les passants se sont rassemblés pour applaudir et danser sous une splendide journée d’automne.

Un homme avec un drapeau Joe Biden à Wilmington, Delaware. REUTERS / Kevin Lamarque

“Nous avons déjà un nouveau presi”a crié un jeune hondurien, qui n’a pas voulu donner son nom, alors qu’il parlait avec sa famille en Amérique centrale au téléphone.

De l’autre côté de la rue, une femme a agité avec enthousiasme le drapeau américain devant les voitures qui ont répondu avec des klaxons et des bras levés.

“Philadelphie dit: Donald Trump vous êtes viré”, lit-on sur une affiche de l’un des hommes qui est venu célébrer le triomphe de Joe Biden à Philadelphie, en Pennsylvanie. REUTERS / Rachel Wisniewski

La ville a été envahie par l’émotion contenue lors de la campagne électorale et, surtout, les quatre derniers jours où le pays a retenu son souffle au résultat serré.

Dans les environs de la Maison Blanche, qui est fortement clôturée, une rivière de personnes et de voitures se rassemblait déjà pour continuer la fête.

Deux femmes s’embrassent avant la victoire de Joe Biden dans le quartier d’Alphabet City à Manhattan, New York. REUTERS / Andrew Kelly

Cependant, votre locataire actuel, Donald Trump n’est pas à l’intérieur puisqu’il a profité de la journée de samedi pour pratiquer son sport favori, le golf, dans son club privé de Sterling (Virginie) à la périphérie de la capitale.

Célébrations pour la victoire de Biden à Philadelphie, Pennsylvanie. REUTERS / Rachel Wisniewski Une femme excitée lors des célébrations de la victoire de Joe Biden à Central Park, New York. REUTERS / Caitlin Ochs Célébrations à Central Park après la victoire de Joe Biden aux élections américaines. REUTERS / Caitlin Ochs Les gens à New York célèbrent l’annonce des médias appelant le candidat démocrate Joe Biden le vainqueur de l’élection. États-Unis, 7 novembre 2020. REUTERS / Caitlin Ochs Manifestations à Philadelphie, Pennsylvanie. REUTERS / Rachel Wisniewski Célébrations à Central Park pour la victoire de Joe Biden sur Donald Trump. REUTERS / Caitlin Ochs Un homme fait la fête sur sa terrasse de Manhattan après l’annonce que Joe Biden avait battu Donald Trump. REUTERS / Caitlin Ochs Célébrations à Manhattan avant l’annonce du triomphe de Joe Biden en tant que prochain président des États-Unis. REUTERS / Andrew Kelly Un partisan du candidat démocrate Joe Biden vole un drapeau à Wilmington, Delaware, États-Unis. REUTERS / Kevin Lamarque Le quartier de Brooklyn est descendu dans la rue pour célébrer la victoire de Joe Biden sur Donald Trump. REUTERS / Jonathan Oatis Les gens réagissent alors que les médias annoncent que le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden a remporté l’élection présidentielle américaine de 2020 devant le bâtiment du Capitole de l’État, à Harrisburg, Pennsylvanie, États-Unis, le 7 novembre 2020. REUTERS / Leah Millis Une femme célèbre la victoire de Biden avec un panneau indiquant: «Des choses incroyables se produisent à Philadelphie». REUTERS / Rachel Wisniewski Les gens se sont réunis au State Capitol à Harrisburg, en Pennsylvanie, pour célébrer la victoire de Joe Biden. REUTERS / Leah Millis Un homme et son fils célèbrent la victoire de Joe Biden à Wilmington, Delaware. REUTERS / Kevin Lamarque Le quartier de Manhattan célébrant la victoire de Joe Biden. REUTERS / Jeenah Moon Célébrations à New York pour le triomphe de Joe Biden. REUTERS / Jeenah Moon À Manhattan, les gens célèbrent la victoire sur le président Donald Trump. REUTERS / Caitlin Ochs Câlins pour la nouvelle que Joe Biden sera le prochain président américain. REUTERS / Caitlin Ochs Célébrations en Pennsylvanie. REUTERS / Rachel Wisniewski Une jeune fille vole un drapeau américain après l’annonce de la victoire de Joe Biden à la présidence américaine, à Wilmington, Delaware. REUTERS / Kevin Lamarque

