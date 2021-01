Célébrations de la défense et de la justice à Ezeiza

Peu importe que le thermomètre ait une sensation thermique supérieure à 35 degrés. Les fans de Défense et justice Ils n’ont pas voulu rater l’occasion de célébrer le premier titre international de l’histoire du club et ont organisé une caravane pour accompagner l’équipe qu’ils dirigent Hernan Crespo de l’aéroport au stade de Florencio Varela.

La délégation Falcón a quitté la province de Cordoue ce dimanche matin. Samedi soir, ses membres avaient célébré intimement après avoir remporté dans l’après-midi par un convaincant 3-0 contre Lanús lors de la finale disputée au stade Mario Alberto Kempes. L’avion qui les a ramenés à Buenos Aires a atterri vers midi à l’aéroport international d’Ezeiza.

Des centaines de fans attendaient l’équipe à l’entrée de l’aéroport. Avec des drapeaux, des chemises et des parapluies en jaune et vert, ils ont attendu le départ de ceux menés par Crespo. Une fois le bus parti, la caravane a commencé sur l’autoroute qui se rendait au stade Norberto Tomaghello à Florencio Varela, la maison du Faucon. Une fois arrivés dans la ville du sud de Buenos Aires, les joueurs ont marché avec la Coupe dans les rues devant les milliers de fans qui les attendaient.

Les fans ont improvisé une caravane de l’aéroport à Florencio Varela

La Défense et la Justice ont battu Lanús ce samedi et sont ainsi devenues le cinquième champion invaincu de la Coupe d’Amérique du Sud. Auparavant, ils l’avaient obtenu Inter de Porto Alegre en 2008, Université du Chili en 2011, San Pablo en 2012 et River en 2014. En route pour le titre, ils ont battu Sportivo Luqueño du Paraguay, Vasco da Gama (Brésil), Bahia (Brésil) , Deportes Coquimbo de Chile et les Lanús susmentionnés.

Au-delà du sport, le Falcon a gagné 4 000 000 $ en prix en argent en tant que vainqueur du deuxième concours le plus important de la région (Lanús a obtenu 2 millions de dollars américains pour être finaliste). De plus, grâce à l’obtention du championnat, l’équipe de Crespo la participation à la prochaine édition de la Recopa a été assurée contre le vainqueur de la Copa Libertadores qui se définira le 30 janvier au légendaire Maracana de Rio de Janeiro entre deux équipes brésiliennes, Palmeiras et Santos.

L’autre définition possible pour le casting de Florencio Varela serait la coupe renommée J.League YBC Levain Cup / Conmebol, ancienne banque de Suruga. La version 2020 a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus et il n’y a aucun détail sur ce qui va se passer dans le match que le nouveau champion de la Coupe d’Amérique du Sud devrait jouer avec le champion de la J.League Cup japonaise.

