Des stades embryonnaires à la fin de la vie, les cellules font souvent des voyages incroyables, parfois même traversant un organisme entier. Ils atteignent leur destination par chimiotaxie, en suivant des signaux qui les mènent au but comme une route de brique jaune chimique. Le hic, c’est que différents niveaux, ou gradients, d’une cellule de dessin chimique vers une cible ne fonctionnent que sur de courtes distances. Ce qui les guide à travers les collines et les vallées d’un long voyage à travers le corps n’est pas clair.

Les résultats rapportés le 27 août dans Science montrent comment deux types de cellules – l’une une amibe vivant dans la saleté et l’autre une lignée cellulaire cancéreuse de souris – gèrent ces voyages apparemment impossibles. La clé est que les cellules ne fonctionnent pas le long d’un gradient préexistant mais en créent un elles-mêmes en décomposant le leurre chimique au fur et à mesure qu’elles le rencontrent. Comme pour ramasser de la ficelle tout en trouvant le moyen de sortir d’un labyrinthe, le chemin sans produits chimiques qu’ils laissent derrière eux les maintient liés au guide devant eux et le suit.

Prenez les cellules de mélanome, qui sont parmi les cellules tumorales les plus métastasantes. Une fois qu’ils ont décomposé un chimioattractant appelé acide lysophosphatidique localement dans la tumeur, ils se déplacent vers des niveaux plus élevés de molécule loin de la tumeur. Les cellules se frayent un chemin dans la circulation sanguine, où l’acide lysophosphatidique est distribué de manière relativement uniforme. Les cellules de mélanome décomposent le produit chimique au fur et à mesure, laissant une concentration élevée de celui-ci devant elles qu’elles suivent et consomment, comme Pac-Man, alors que de faibles niveaux restent derrière.

L’équipe de recherche a confirmé l’utilisation de cette tactique à la fois dans une amibe et une lignée cellulaire de mammifère, suggérant un point commun entre les cellules engagées dans la course d’orientation à longue distance. Ce résultat «est vraiment intéressant et démontre que les gradients auto-générés sont un mécanisme universel pour diriger la migration directionnelle de groupes de cellules sur de longues distances», déclare Pablo Sáez, professeur et chef de groupe au département de biochimie et de biologie cellulaire moléculaire à la Centre médical universitaire de Hambourg – Eppendorf en Allemagne, qui n’a pas participé aux travaux. Il ajoute que le résultat met en évidence l’utilité de certaines des techniques utilisées par les chercheurs, y compris la modélisation mathématique pour prédire le comportement des cellules et utiliser des labyrinthes pour tester ces prédictions.

En naviguant dans de vrais labyrinthes, les cellules ont décomposé un produit chimique attractif (violet), créant un gradient qui en laissait plus et moins derrière. Ce gradient de haut en bas a attiré les cellules de type Pac-Man vers l’avant. Crédit: Luke Tweedy, Michele Zagnoni et Cancer Research UK

En fait, Luke Tweedy, un associé de recherche postdoctorale au Beatson Institute for Cancer Research en Écosse et ses collègues ont estimé que suivre un chemin sinueux à travers la topographie complexe d’un organisme pourrait être un peu comme naviguer dans un labyrinthe. Pour tester leur idée, ils ont utilisé deux types de cellules: l’amibe Dictyostelium discoideum, ou «Dicty» pour faire court, et les cellules cancéreuses du pancréas de souris. Les cellules Dicty étaient particulièrement intéressantes en raison de leur capacité à décomposer la route de brique jaune chimique pendant qu’elles la parcourent afin que le bon chemin soit toujours devant elles. Avec cette tendance à «rassembler la corde» au fur et à mesure qu’elle se déplace, Dicty était un candidat exemplaire pour la résolution de labyrinthes – un «prodige chimiotactique», comme le dit Tweedy.

Tweedy et ses collègues ont découvert que Dicty était à la hauteur de sa réputation, résolvant rapidement un labyrinthe complexe en une heure qui pouvait prendre plusieurs jours aux cellules cancéreuses du pancréas ressemblant à des tortues. Les chercheurs ont testé les cellules dans de nombreux labyrinthes différents, certains avec des impasses plus courtes ou plus longues et des fourches différentes. Lorsque les cellules faisaient face à un choix entre une impasse et un vrai chemin, quelques capricieux expédieraient tout le chimioattractant piégé dans le cul-de-sac, et les autres s’orientaient vers l’autre fourche qui coulait toujours avec le molécules séduisantes.

Le test le plus mémorable utilisé par les enquêteurs est celui qu’ils ont calqué sur le célèbre labyrinthe de Hampton Court Palace, près de Londres. Ils l’ont choisi, dit Tweedy, pour le «razzle-dazzle» et pour «capturer l’imagination». Dicty, le protiste prodige, a non seulement résolu ce labyrinthe, mais a également réussi à utiliser ses compétences de gradient auto-génératrices pour trouver un raccourci.

Les chercheurs ont également introduit des modèles de calcul pour prédire le comportement des cellules, ce qui pourrait avoir des implications pour les conditions humaines impliquant des cellules en migration. Un exemple est celui des cellules cancéreuses humaines qui ont quelque chose en commun avec les amibes – que ce lien implique la migration normale des cellules immunitaires ou le parcours pathologique des cellules cancéreuses métastatiques «Ils utilisent le même mécanisme fondamental de migration, [in which] les récepteurs détectent les attractifs et guident le cytosquelette pour déplacer la cellule. »

En fait, les similitudes sont suffisamment fortes pour que Tweedy voit de nombreuses façons de combler le fossé amibe-cellule humaine, y compris l’application d’idées de résolution de labyrinthe pour prédire le chemin que suivent les cellules cancéreuses du glioblastome.

Les résultats pourraient également offrir une rare fenêtre sur certains processus précoces chez les embryons de mammifères. Les cellules qui finissent par s’installer dans les gonades commencent loin de leur cible au début du développement d’un embryon. Ces soi-disant cellules germinales doivent se déplacer sur des collines et vallées embryonnaires pour arriver à la destination appropriée. Si le comportement de Dicty ou des cellules cancéreuses du pancréas beaucoup plus lentes est universel, ces cellules germinales peuvent utiliser une tactique similaire pour atteindre les futures gonades et éviter de se tromper vers, par exemple, l’intestin. L’implication est que la construction d’organismes complexes signifie parfois que les cellules n’arrivent là où elles vont qu’en suivant leur propre chemin.

