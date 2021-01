Les centres commerciaux et les magasins ont exhorté les autorités à rouvrir le 22 janvier (Photo: Cuartoscuro)

Après l’accord que les restaurateurs ont conclu avec les gouvernements de la région métropolitaine de la vallée du Mexique pour rouvrir leurs portes, le Association nationale des supermarchés et grands magasins, AC (ANTAD) a demandé à être considérée comme une activité essentielle.

Les magasins départementaux et spécialisés associés à l’ANTAD, ont fait appel au chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum et le gouverneur de l’État du Mexique, Alfredo del Mazo, pour permettre une réouverture contrôlée.

Cette affirmation était basée sur “nos conditions économiques qui ont atteint un point proche du non-retour, ce qui impliquerait malheureusement que des milliers d’employés perdent leur emploi, affectant les moyens de subsistance de leurs familles ».

En outre, ont exprimé leur inquiétude que cette situation se propage aux industries qui font partie des chaînes d’approvisionnement respectives, “Il est donc impératif que nous soyons autorisés à participer aux actions de réouverture en toute sécurité.”

D’autre part, Ils ont assuré que la demande n’était pas une mesure irresponsable, étant donné que la capacité du secteur à se conduire efficacement et dans le respect des normes nationales et internationales applicables aux établissements tels que ceux des centres commerciaux en activité sous la crise sanitaire a été démontrée.

Réouverture des centres commerciaux (Photo: Cuartoscuro)

Ils ont également fait valoir qu’à l’époque où les établissements commerciaux étaient ouverts avec les restrictions sanitaires d’un feu orange, ils étaient espaces sûrs pour les personnes.

“Les consommateurs et nos collaborateurs ont exercé leurs activités dans des espaces aux accès strictement contrôlés, constamment assainis, avec des brigades aux entrées, dans les couloirs et à l’intérieur des magasins dans lesquels la capacité était également prise en charge, entre autres mesures”, Ils ont assuré par leur déclaration.

Dans ce sens, Ils ont demandé aux autorités de commencer le 22 janvier, et dans le cadre d’un schéma convenu entre les deux parties, basé sur les conditions d’une plus grande sécurité liée à la capacité et aux heures prolongées.

“C’est à cause de ce qui précède que nous saluons les décisions des autorités de Mexico de #ReactivatingSinArisk l’économie et nous pensons que celles-ci peuvent être étendues à la vallée du Mexique”, ont-ils rapporté.

En outre, ils se sont penchés sur le fait que la crise économique actuelle a laissé le 83956 personnes incapables de travailler en raison de la fermeture de 3675 magasins. Ce qui précède, ont-ils assuré, a généré pertes pour les magasins dépassant 21105 millions de poids pour différents concepts.

Dans ce contexte, ils ont également considéré dans la chaîne de valeur plus de 15 000 fournisseurs et 400 000 emplois qui en génèrent et qui sont à risque.

«Nous voulons faire partie de la solution pour nos employés, leurs familles et les consommateurs. Il est possible de lutter contre les crises sanitaires et économiques que traverse la vallée du Mexique ».

Les centres commerciaux et les magasins ont exhorté les autorités à rouvrir le 22 janvier (Photo: . / Thais Llorca)

Compte tenu de cela, ils ont assuré qu’ils ne chercheraient pas à ignorer les règles sanitaires imposées par le feu rouge, et ils ont promis de continuer à offrir des espaces sûrs où les clients et collaborateurs «développent leur travail et leur vie dans des conditions sûres».

“Nous ne cherchons en aucun cas à nous opposer au droit à la santé, qui est garanti par des mesures sanitaires, et au droit au travail, qui se matérialise par la génération de revenus pour les familles”, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, les dirigeants respectifs n’ont pas donné de position sur la question.

