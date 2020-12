Au milieu des nombreux commerces de la ville de Lubeca considérés comme non essentiels et fermés jusqu’à la mi-janvier pour freiner la vague de covid-19 qui a frappé le pays, certains se démarquent par leurs tristes affiches de «fermeture permanente».

Cette charmante ville du nord de l’Allemagne, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour les façades en briques rouges et les luxueux bâtiments de style “ art nouveau ” de son centre historique, n’échappe pas au phénomène de dépeuplement qui l’a affecté depuis il y a des années dans les centres-villes d’Europe. Et que la pandémie de covid-19 s’est accélérée.

A Lübeck, ville de 220000 habitants célèbre pour son massepain et visitée par 18 millions de touristes en 2019, 20% de l’espace commercial est vide, en l’absence de personnes désireuses d’ouvrir des commerces. Et la tendance ne changera probablement pas.

Au milieu de la principale rue commerçante, Olivia Kempke montre du doigt un vieux magasin de vêtements en faillite. «Certains n’allaient pas bien avant la crise sanitaire et la baisse de l’afflux les a maintenant terminés», dit-il.

Kempke, qui dirige Lübeck Management, une association qui promeut le développement urbain local, critique l’hypertrophie des grands centres commerciaux de la périphérie, «véritables aimants de consommation» et les loyers de plus en plus élevés «qui ont les marchands saisis par le cou. “

– Achats en ligne –

Une autre tendance à la hausse qui affecte également la situation est celle des achats en ligne, qui devraient augmenter d’un tiers en novembre-décembre par rapport à 2019, selon l’Association allemande du commerce (HDE).

Ce dernier craint la fermeture de 50 000 boutiques en raison du covid-19 dans tout le pays.

Les fermetures partielles de magasins en novembre et décembre, en raison du coronavirus, coûteront aux détaillants allemands des centres-villes jusqu’à 16,9 milliards d’euros (20,6 milliards de dollars), selon l’institut de recherche économique IW.

Le nombre de piétons a été réduit de moitié dans les villes allemandes en décembre, selon l’institution.

Des chiffres qui devraient s’aggraver après la fermeture de tous les magasins «non essentiels» décrétée mi-décembre, pendant au moins un mois.

Le ministre de l’Économie, Peter Altamaier, a déclaré en novembre que faire des achats dans les petites entreprises était comparable à «une tâche nationale, voire un acte patriotique». Un message qui est rapidement devenu périmé avec le resserrement des restrictions.

En plus des aides d’urgence, le gouvernement allemand envisage la possibilité d’introduire une taxe contre le commerce en ligne, dont le montant irait aux commerçants des centres urbains.

De même, l’exécutif consacrera 25 millions d’euros supplémentaires en 2021 pour soutenir le commerce des centres historiques, tandis que le HDE appelle à des «fonds d’urgence urbaine» d’environ 1 500 millions d’euros (1 800 millions de dollars) par an.

Sinon, “nous ne reconnaîtrons pas nos communes après la pandémie”, a prévenu le président du HDE Gerd Landsberg.

L’aide d’urgence du gouvernement s’ajoute à un programme du ministère de la Construction créé en 2002 et doté de quelque 790 millions d’euros (966 millions de dollars) par an pour soutenir les villes dans leur développement urbain. Une initiative dont 1 081 villes allemandes ont bénéficié à ce jour.

– Promenades et socialisation –

Hanau, dans l’état de Hesse (centre), a été l’un des premiers. Après sept ans de travaux, la ville a été entièrement remodelée, avec une vieille ville plus verte et adaptée aux personnes à mobilité réduite.

L’intervention a également abouti à un grand centre commercial avec des magasins indépendants, des restaurants, un cinéma et une nouvelle place.

Un exemple de réussite, selon Frank Schwartze, professeur à l’Université technique de Lübeck et spécialiste du développement urbain. Pour Schwartze, ces fonds permettraient aux «centres-villes de s’adapter aux nouvelles habitudes» et d’être des «lieux de vie» et pas seulement de consommation.

«L’ancien commerce de détail ne reviendra pas», dit-il, mais il cédera la place à «des lieux de promenade et de socialisation», facilités par «de nouvelles formes de mobilité». Autrement dit, moins d’espace pour les véhicules et plus pour les piétons.

C’est précisément le chemin emprunté par Lubeca avec différentes expérimentations l’année dernière: un jardin partagé au cœur de la ville, une extension des trottoirs et plus de mobilier urbain, des expositions culturelles gratuites et des rues à circulation réduite.

“Nous assistons à un retour des piétons et à une réduction de 60% du trafic automobile. Les citoyens ont amélioré leur qualité de vie”, se réjouit Jan Lindenau, maire de Lübeck (social-démocrate).

