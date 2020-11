Patrick Mahomes et les champions Chiefs se rendent à Las Vegas dimanche avec une seule idée en tête: venger la perte qu’ils ont subie aux mains des Raiders lors de la semaine 5, qui ont coupé une chaîne de 13 victoires qui remontait à la saison précédente. .

Affronter Mahomes et la deuxième attaque la plus productive de la NFL est une tâche assez difficile toutes choses étant égales par ailleurs. Le défi pour les Raiders a pris de nouvelles dimensions mercredi lorsque l’équipe a inclus sept membres de son équipe de départ sur la liste COVID-19.

L’entraîneur-chef des Raiders (6-3), Jon Gruden, a annoncé que “pratiquement toute la défense de départ de l’équipe” était sur la liste COVID-19 en raison du protocole de recherche des contacts. Ces joueurs pourraient agir dimanche tant qu’ils continuent à être testés négatifs aux tests de diagnostic, mais ils ne pourront pas se présenter à l’établissement avant au moins vendredi.

Ce n’est pas une bonne nouvelle lorsque vous êtes confronté à un passeur de calibre Mahomes et à une attaque de 31,7 points en moyenne par match, une attaque de Kansas City (8-1) remplie de talents qui a marqué au moins 32 points en sept matchs cette saison. , dont une défaite 40-32 contre Las Vegas le 11 octobre.

Avec autant de pertes – possibles – en défense, Gruden devra s’appuyer davantage sur le quart Derek Carr et une attaque qui lui a imposé le plus de points (40) et de verges (490) cette saison lors de sa visite à Kansas City. L’offensive des Raiders n’est cependant pas étrangère à porter le poids de l’équipe en dépassant les 30 points cinq fois cette année, toujours en victoires.

Le faire pour la deuxième fois en une seule saison contre Kansas City pourrait s’avérer un peu plus difficile. Après tout, les Chiefs n’ont accordé que plus de 20 points en deux matchs cette année, la défaite contre les Raiders et la victoire de la semaine dernière contre la Caroline.

Un triomphe pour les Chiefs les ancrerait au sommet de la division et les mettrait sur une voie ferme vers leur quatrième titre de division consécutif. Un nouveau revers bouleverserait complètement le paysage pour les séries éliminatoires de la Conférence américaine serrée.

Aucune option ne peut être exclue. D’une part, les Chiefs ont montré leur force avec sept de leurs victoires par une marge d’au moins neuf points. De l’autre, les Raiders sont la meilleure équipe de troisième down de toute la NFL, et avec la présence du demi offensif de deuxième année Josh Jacobs, ils ont la formule parfaite pour enchaîner de longues infractions qui limitent la marge de manœuvre de Mahomes.

___

PACKERS (7-2) à INDIANAPOLIS (6-3)

Aaron Rodgers et les Packers ont repris cette saison là où ils avaient laissé la précédente lorsqu’ils ont atteint la finale de la Conférence nationale. Main dans la main avec son quart-arrière stellaire, Green Bay se classe actuellement comme la première équipe à se diriger vers les séries éliminatoires de la NFC.

La visite de dimanche à Indianapolis (6-3) pourrait ratifier les Packers (7-2) en tant que favoris ou les faire glisser dans le paysage complexe des séries éliminatoires de la NFC. Face à la meilleure défense au métrage de la ligue, Green Bay va avoir besoin de la meilleure version de Rodgers.

Rodgers, l’actuel leader du classement de la NFL (116,4), mène la sixième meilleure attaque de la ligue et remporte trois victoires lors de ses quatre derniers matchs. Bien que Green Bay se classe actuellement en tête du NFC, il convient de noter que six de leurs victoires cette saison ont été remportées contre des équipes qui ont perdu des records.

Les Colts, quant à eux, sortent d’une longue semaine de congé après avoir battu les Titans 34-17 jeudi dernier pour s’établir au sommet de l’AFC Sud et déployer la meilleure défense de la ligue aux heures de grande écoute.

Indianapolis, qui a également une seule victoire sur des équipes qui ont actuellement un record de victoires, mène la NFL en verges allouées et interceptions et est quatrième de la ligue avec seulement 19,6 points alloués par match.

___

TITANS (6-3) à BALTIMORE (6-3)

En janvier dernier, les Titans ont choqué les Ravens et le reste du monde de la NFL lorsqu’ils se sont rendus à Baltimore et ont éliminé Lamar Jackson et sa compagnie lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de la Conférence américaine.

Le duel entre deux des trois principales infractions en cours dans la NFL pourrait être tout aussi important pour les deux équipes compte tenu des perspectives serrées en séries éliminatoires de l’AFC et de l’état actuel de deux équipes qui ont commencé la saison en tant que grands favoris dans leurs divisions respectives et qui ne l’ont pas fait. Ils ont répondu aux attentes.

Les Titans ont subi trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs, tandis que les Ravens n’ont remporté qu’une seule victoire lors de leurs trois derniers matchs. Même avec plus d’un quart du calendrier régulier devant eux, l’importance de ce match est évidente, surtout au moment où les deux équipes traversent.

___

La semaine 11 a débuté jeudi avec la victoire 28-21 des Seattle Seahawks contre les Arizona Cardeinals. Les Seahawks (7-3) récupéraient seuls, au moins momentanément, la tête de la division Ouest de la Conférence nationale.

La journée se poursuit dimanche avec les matchs suivants: Lions (4-5) à Carolina (3-7); Eagles (3-5-1) à Cleveland (6-3); Patriots (4-5) à Houston (2-7); Steelers (9-0) à Jacksonville (1-8); Falcons (3-6) à la Nouvelle-Orléans (7-2); Bengals (2-6-1) à Washington (2-7); Dauphins (6-3) à Denver (3-6); Jets (0-9) chez LA Chargers (2-7); et Cowboys (2-7) au Minnesota (4-5).

L’action se termine lundi par la visite des Rams (6-3) à Tampa Bay (7-3). Tom Brady et la sixième meilleure attaque de la NFL accueillent Aaron Donald et la deuxième meilleure défense de la ligue.

Bills (7-3), Bears (5-5), Giants (3-7) et 49ers (4-6) ont leur semaine de congé.