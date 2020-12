KANSAS CITY (AP) – Patrick Mahomes a passé 318 verges avec un touché, Harrison Butker a effectué ses cinq tentatives de placement et les Chiefs de Kansas City ont surmonté leurs problèmes dans la zone rouge pour battre les Broncos dimanche 22-16. Denver.

Travis Kelce a terminé avec huit attrapés pour 136 verges et le touché de tête à la fin du troisième quart. Tyrann Mathieu a intercepté le quart-arrière des Broncos Drew Lock à deux reprises, la deuxième fois avec 24 secondes à jouer pour sceller la victoire et aider les Chiefs à assurer leur place en séries éliminatoires et à faire leur marque à 11-1 pour la deuxième fois en l’histoire de la franchise.

Ils avaient besoin de sa défense.

Les Broncos (4-8) ont forcé les Chiefs à lancer un botté de dégagement après qu’une pénalité de détention a invalidé une réception de touché de 48 verges de Tyreek Hill – qui a également perdu un touché en raison d’une erreur d’entraîneur au premier quart – et Denver il a réussi à avancer au milieu de terrain où son attaque a calé. Au lieu de le faire avec un quatrième essai et trois mètres à faire avec six minutes de la fin, l’entraîneur Vic Fangio a choisi de dégager.

Les Chiefs ont utilisé la majeure partie du temps avant que Butker ne rejoigne un panier de 48 verges avec 1:06 à jouer et la défense de Kansas City a fait pression sur Lock dans une passe désespérée que Mathieu a interceptée pour terminer le match.

Lock est revenu après avoir manqué le match de la semaine dernière contre la Nouvelle-Orléans, avec le reste des quarts de Denver, en raison de tests positifs pour COVID-19 et de la recherche des contacts. Il a terminé avec 151 verges et deux passes de touché à Tim Patrick, tandis que Melvin Gordon a amassé 131 verges en seulement 15 courses.