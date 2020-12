MADRID, 25 ANS (EUROPA PRESS)

Une nouvelle étude expérimentale menée par des chercheurs de la Haas School of Business de l’Université de Californie à Berkeley explique pourquoi il est si difficile d’amener les gens à modifier leurs habitudes de vacances pendant les vacances de Noël en raison de la pandémie de Noël. COVID-19, et comment les pays pourraient envoyer des messages plus efficaces à leurs citoyens.

«Nous considérons que les rituels sont plus importants que les types normaux d’activités de groupe car ils reflètent les valeurs du groupe», explique l’un des responsables de l’article, Dan Stein. «Lorsque les gens perturbent des activités plus rituelles, cela provoque une plus grande indignation morale. Pour que les messages des politiciens en matière de distanciation sociale réussissent, ils doivent répondre à ces valeurs de groupe fortes. Confronter la distance sociale pandémique contre les valeurs d’amour et d’union représentées par les fêtes créent un conflit moral pour de nombreuses personnes », explique une autre auteure, Juliana Schroeder.

L’article, qui sera publié dans la revue scientifique “ Journal of Personality and Social Psychology ”, examine la psychologie des rituels à travers des expériences qui montrent à quel point les gens sont attirés par les traditions et résistent même au changement. mineurs.

Dans une expérience, les chercheurs ont demandé aux étudiants du Berkeley de noter 15 fêtes en fonction de leur rituel. On leur a ensuite demandé d’évaluer sur une échelle de 1 à 7 à quel point ils seraient frustrés si le gouvernement «faisait avancer les fêtes d’une semaine», et aussi combien il serait immoral et inapproprié de changer la date.

Plus le parti est ritualiste, plus le score est élevé sur les deux échelles, ce qui signifie plus «d’indignation morale» à son altération. Noël et le Nouvel An ont obtenu un score supérieur à 5 sur les deux échelles, tandis que Columbus Day a marqué 2 sur les deux.

Dans d’autres expériences, ils ont découvert que la modification d’un rituel provoque un scandale moral même si une personne a une bonne raison de le faire. Lorsqu’on a demandé aux participants comment ils se sentiraient s’ils voyaient un autre citoyen rester assis au lieu de se tenir debout pour le serment d’allégeance au drapeau américain, les participants ont été scandalisés même lorsqu’on leur a dit que la personne était assise pour montrer sa solidarité avec le Américains handicapés.

Cependant, les participants ont exprimé encore plus d’indignation quand on leur a dit que la personne était assise pour protester contre les valeurs américaines et étaient également contrariés si on leur disait que la personne avait oublié de se lever. Leur irritation n’a diminué que lorsqu’on leur a dit que la personne était blessée et physiquement incapable de se lever.

Même les changements qui pourraient rendre un rituel plus sûr provoquent l’indignation morale. Dans une autre expérience, les chercheurs ont demandé aux participants juifs comment ils se sentiraient si une cérémonie de circoncision avait lieu dans un hôpital au lieu d’un temple. Plus de 80% des personnes interrogées ont convenu qu’une cérémonie dans un hôpital serait plus sûre, mais elles étaient également plus irritées par la suggestion de déplacer la cérémonie de circoncision dans un hôpital plutôt que de la garder la même. était plus risqué.

«Les gens ne veulent pas avoir à opposer une valeur sacrée à une autre. Alors que la sécurité médicale représente la valeur sacrée de la vie dans le judaïsme, la circoncision représente une alliance de sang littérale avec Dieu. Cela crée un conflit inconfortable dans l’esprit de les gens », explique Stein.

En fait, les chercheurs ont constaté que les participants à l’étude qui étaient le plus attachés aux valeurs américaines ont exprimé le plus d’indignation face aux changements des traditions de vacances. «Nous théorisons que l’indignation morale est fonctionnelle à long terme parce qu’elle peut aider un groupe à protéger ses rituels sacrés. Nous avons besoin que les gens s’engagent pour que le groupe survive, mais notre recherche suggère d’essayer de dire aux gens: ‘Al ne pas pratiquer leur rituel sauvera des vies », cela pourrait ne pas être efficace pour tout le monde», ajoute le scientifique.

Le défi pour les familles qui tentent de rester en sécurité pendant la pandémie de COVID-19 est de savoir comment modifier les rituels de manière à garder leurs valeurs intactes, même s’il n’est pas possible de se réunir physiquement. «Cette recherche suggère que pour réduire l’indignation lorsque les rituels sont modifiés, vous devriez essayer de les changer d’une manière qui permette encore aux gens de célébrer les valeurs du groupe. C’est ce qui dérange les gens lorsque le rituel est modifié … et c’est ce que vous devez maintenir », conclut Schroeder.