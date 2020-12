(.)

Le vaccin symptomatique COVID-19 développé par l’Université anglaise d’Oxford avec la société pharmaceutique AstraZeneca présente des niveaux de sécurité acceptables et est efficace, selon les résultats préliminaires de la phase 3 des essais cliniques publiés ce mardi dans The Lancet.

Les experts d’Oxford ont publié ce mardi, pour la première fois, le conclusions de leurs essais cliniques, qui a jeté un absence d’hospitalisation ou «maladie grave» chez les personnes vaccinées du groupe.

Ces résultats sur l’efficacité clinique du médicament (AZD1222) – revus par d’autres experts indépendants – proviennent de l’analyse d’un groupe pré-spécifique de Phase 3 réalisée au Royaume-Uni et au Brésil auprès de 11636 sujets, sur lesquels les “données de sécurité” d’un total de 23 745 personnes testées dans quatre tests développés au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud ont été ajoutées.

L’équipe d’Oxford, dirigée par Andrew Pollard et Sarah Gilbert, a constaté que leur vaccin, administré en deux doses (préparatoire et de rappel), est efficace en moyenne de 70%, bien que la variation de la quantité de chaque dose affecte le résultat.

Ainsi, lorsqu’une demi-dose est administrée suivie d’une dose complète, le niveau d’efficacité du vaccin s’élève à 90% et tombe à 62% lorsque les volontaires reçoivent deux doses complètes de la préparation. Cependant, cette différence est due à une erreur sans méthodologie, ce qui rend l’interprétation des chiffres difficile.

Parmi les 23 745 personnes vaccinées, seuls trois sur une période moyenne de 3,4 mois ont subi des «effets indésirables graves» qui pourraient être attribués au vaccin, bien que tous se soient rétablis ou se rétablissent et continuent de participer à des essais cliniquesLes experts d’Oxford ont expliqué dans un communiqué.

Cependant, des questions subsistent sur la mesure dans laquelle il peut aider à protéger les plus de 55 ans, ce qui est une préoccupation majeure pour un vaccin sur lequel les autorités sanitaires espèrent s’appuyer dans le monde entier en raison de son faible coût et de sa disponibilité. et facilité d’utilisation.

«Dans les analyses futures, avec l’inclusion de plus de données au fur et à mesure qu’elles deviendront disponibles, nous étudierons les différences dans les sous-groupes clés – tels que les personnes âgées -, les différentes ethnies, les doses, les moments d’administration des vaccins de rappel, et nous déterminerons ainsi quelles réponses les systèmes immunitaires offrent une protection contre les infections ou les maladies », a déclaré Merryn Voysey, l’un des auteurs de l’étude.

On ne sait pas si les résultats seront suffisants pour que les régulateurs du Royaume-Uni et d’autres pays approuvent immédiatement son utilisation.

Mene Pangalos d’AstraZeneca a qualifié les résultats de “très convaincants” et a déclaré qu’ils “montrent clairement que nous avons un vaccin efficace” qui répond aux critères d’approbation dans le monde entier. “Je pense vraiment que ce vaccin aura un impact énorme sur la pandémie”, a-t-il déclaré.

Pollard, pour sa part, a souligné que «l’efficacité de notre vaccin» a dépassé les seuils fixés par les autorités sanitaires, y compris celles de l’Union européenne (UE), qui n’a pas encore donné son approbation à ce médicament.

“Nous ne pourrons contrôler la pandémie que si la licence, la fabrication et la distribution de ces vaccins peuvent être effectuées à une échelle sans précédent et que le processus de vaccination atteint les plus vulnérables”, a déclaré le scientifique d’Oxford.

AZD1222 a été fabriqué à partir de la modification génétique d’un virus du rhume commun qui affecte les chimpanzés, mais ne provoque pas de maladie chez l’homme et est capable d’exprimer la protéine S du SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause le covid .

