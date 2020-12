Photographie donnée ce mercredi par la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) montrant “Truman”, un chien retriever dressé pour détecter les pythons birmans envahissants en Floride. . / FWC

Miami, 16 décembre . .- “Truman”, un chien retriever dressé pour détecter les pythons birmans envahissants en Floride, a réussi à mener à la capture d’un python de 2,4 mètres dans une zone du comté de Miami-Dade, a rapporté mercredi la Commission pour la conservation des poissons et de la faune (FWC).

Le 8 décembre, l’équipe FWC Python Detection Dog “a eu son premier triomphe avec la capture et l’élimination réussie d’un python mâle de 8 pieds (2,43 mètres) dans une zone publique de chasse au petit gibier Rocky Glades. , dans le comté de Miami-Dade, a mis en évidence sur son site Internet cet organisme public en charge de la faune et de sa conservation.

“Truman” et un autre chien, la femelle “Eleanor” setter, sont formés pour flairer les pythons et alerter immédiatement les maîtres et chasseurs du FWC avec leurs aboiements, tout comme le premier chien, un labrador noir.

“Truman” et “Eleanor” ont reçu plus d’un mois de formation pour faire partie de l’équipe de chiens de détection FWC, qui apprennent à “rechercher les pythons par l’odeur et alerter les dresseurs de chiens lorsqu’ils trouvent l’un de ces gros constricteurs” a ajouté l’agence.

L’agence précise que, pour sa formation, “des serviettes aux senteurs de python et des pythons vivants avec des trackers implantés chirurgicalement ont été utilisées pour entraîner les chiens” à reconnaître l’odeur du python, une espèce qui a envahi le fragile écosystème des Everglades, où ils n’ont aucune concurrence en tant que prédateurs d’oiseaux et de mammifères indigènes.

Ces chiens de chasse python ont également été entraînés à «ignorer toute distraction», comme les autres animaux vivants lorsqu’ils «travaillent à l’extérieur» et, ainsi, «à augmenter leur résistance et à ne pas se fatiguer facilement sur le terrain».

Lorsque “Truman” ou “Eleanor” détectent l’odeur d’un python, ils suivent cette piste jusqu’à ce qu’ils soient à environ un mètre du serpent; puis les chiens alertent le manieur. Le chien et le maître s’éloignent ensuite de la zone, ouvrant la voie à un expert pour déterminer l’emplacement exact du python et des chasseurs pour agir.