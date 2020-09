Donald Trump; Les formulaires d’impôt

Les premières données montrant comment tous les Américains se débrouillent sous Donald Trump révèlent que les classes pauvres et ouvrières diminuent légèrement, la classe moyenne sur l’eau, la classe moyenne supérieure grandit et les plus riches, enfin, se prélassent dans les rivières montantes de billets verts.

Plus de la moitié des Américains ont dû joindre les deux bouts en 2018 avec moins d’argent qu’en 2016, selon mon analyse des nouvelles données fiscales et fiscales.

Les près de 87 millions de contribuables gagnant moins de 50000 dollars ont dû se débrouiller en 2018 avec 307 dollars de moins par ménage qu’en 2016, l’année précédant l’entrée en fonction de Trump, je trouve.

Le fait que 57% des ménages américains étaient mieux sous Obama contredit l’affirmation souvent répétée de Trump selon laquelle il a créé la meilleure économie de tous les temps jusqu’à la pandémie.

La détérioration de la situation économique de plus de la moitié des Américains contredit les affirmations fréquentes de Trump selon lesquelles il est le champion de «l’homme oublié» et son vœu que «toute décision» sur les impôts «sera prise au profit des travailleurs américains et des familles américaines».

Les chiffres de cette histoire proviennent de mon analyse annuelle des données de l’IRS connue sous le nom de tableau 1.4. Les chiffres du revenu sont de l’argent avant impôt qui doit être déclaré dans les déclarations de revenus. J’ai ajusté les données de 2016 pour refléter une inflation de 4,1% entre 2016 et 2018 (un peu plus de 2% par an).

Ce sont les premières données sur la première année complète où Trump était président. C’est aussi la première année de la refonte du système fiscal radical républicain, adoptée en décembre 2017. La loi fiscale Trump, le changement de politique fiscale le plus important depuis 1986, a été adoptée sans une seule audience publique ni un seul vote démocrate.

Les ménages à revenu élevé se multiplient

Les politiques de Trump favorisent massivement les 7% des Américains les plus riches. Et, oh, en bénéficient-ils!

Les données révèlent que les personnes prospères et riches comprennent un demi-million de personnes qui ne produisent même pas de déclaration de revenus. Pourtant, ils ne sont pas poursuivis comme des fraudeurs fiscaux, montre un rapport séparé.

Le nombre de ménages bénéficiant d’un revenu de 200 000 $ ou plus a grimpé de plus de 20%. Le nombre de contribuables gagnant 10 millions de dollars ou plus a grimpé de 37% pour atteindre un record de 22 112 ménages.

Qui économise sur les impôts

Les économies d’impôt Trump / républicain étaient fortement concentrées sur l’échelle des revenus, avec pratiquement aucune économie d’impôt pour les travailleurs pauvres et seulement un petit peu pour la classe moyenne.

Ceux qui gagnent entre 50 000 $ et 100 000 $, par exemple, ne versent que les trois quarts de 1 point de pourcentage de moins de leur revenu à notre gouvernement fédéral. Les gens qui gagnaient de 2 à 2,5 millions de dollars ont vu leur taux d’imposition effectif diminuer d’environ trois fois plus.

Comparons maintenant deux groupes, ceux qui gagnent 50 000 $ à 100 000 $ et ceux qui déclarent 500 000 $ à 1 million de dollars. Le deuxième groupe avait en moyenne neuf fois plus de revenus que le premier groupe en 2018.

En vertu de la loi fiscale Trump, les impôts sur le revenu annuels du premier groupe ont diminué en moyenne de 143 $, tandis que la réduction d’impôt du deuxième groupe était en moyenne de 17800 $.

En d’autres termes, un groupe qui a gagné neuf fois plus d’argent a bénéficié d’environ 125 fois plus d’économies d’impôt sur le revenu.

Cette disparité explique le soutien de Trump parmi les Américains à revenu élevé soucieux de leur argent. Mais étant donné les petits avantages fiscaux pour la plupart des Américains, ainsi que les réductions des services gouvernementaux, il est surprenant que Trump bénéficie d’un soutien important parmi les personnes gagnant moins de 200000 dollars.

Mais sachez qu’aucune des plus grandes agences de presse ne fait le genre d’analyse que vous lisez, du moins pas depuis que j’ai quitté le New York Times il y a une douzaine d’années. Au lieu de cela, les principaux organes de presse citent les affirmations de Trump et les défis des autres sans citer de détails.

Sous-estimation des revenus

Les chiffres que je cite ici sous-estiment les revenus réels au sommet pour deux raisons. La première est que les échappatoires et les faveurs du Congrès permettent à de nombreux Américains riches et très riches de déclarer beaucoup moins de revenus qu’ils n’en bénéficient réellement. Souvent, ils doivent reporter pendant des années ou des décennies la déclaration des revenus gagnés aujourd’hui.

Deuxièmement, avec le soutien de Trump, le Congrès a réduit le personnel de l’IRS si profondément que le service ne peut même pas poursuivre des armées croissantes de riches qui ont cessé de produire des déclarations de revenus. La forte baisse de l’audit des IRS signifie que la fraude fiscale – toujours un crime à faible risque – est devenue beaucoup moins risquée.

Trump ignore les tricheurs fiscaux riches

Au cours des trois années se terminant en 2016, l’IRS a identifié 879 415 Américains à revenu élevé qui n’ont même pas pris la peine de déposer. Ces fraudeurs fiscaux devaient environ 45,7 milliards de dollars d’impôts, a rapporté l’inspecteur général du Trésor de l’administration fiscale le 29 mai.

Sous Trump, plus d’un demi-million de cas d’Américains à revenu élevé qui n’ont pas déposé de déclaration de revenus « ne seront probablement pas poursuivis », a écrit l’inspecteur général.

L’un des frères Koch faisait l’objet d’une enquête criminelle de l’IRS jusqu’à ce que Trump prenne ses fonctions et que le service abandonne brusquement l’affaire. La série en cinq parties de DCReport l’année dernière a montré, à partir de mille pages de documents, que William Ingraham Koch, qui vit à une porte de Mar-a-Lago, collecte plus de 100 millions de dollars par an sans payer d’impôt sur le revenu.

Emprunter pour aider les riches

La loi fiscale de Trump nécessitera au moins 1,5 billion de dollars de dette fédérale supplémentaire, car elle est loin de se payer elle-même grâce à une croissance économique accrue, même sans la pandémie. La plupart des économies d’impôt ont été versées aux riches Américains et aux sociétés qu’ils contrôlent. La plupart des effets négatifs retomberont sur la classe moyenne et les Américains pauvres sous la forme des efforts de Trump pour réduire les services gouvernementaux.

La loi de l’impôt sur le revenu de 2017 n’a provoqué qu’une légère baisse de la part du revenu brut ajusté que les Américains versaient à l’Oncle Sam, connu sous le nom de taux d’imposition effectif. Le revenu brut ajusté est la dernière ligne de la première page de votre déclaration de revenus et correspond à la mesure utilisée dans mon analyse.

Le taux d’imposition effectif global est passé de 14,7% sous Obama à 14,2% sous Trump.

Curieuse anomalie

Dans ce qui peut sembler à première vue une évolution curieuse, les Américains gagnant plus de 10 millions de dollars ont reçu une réduction inférieure à la moyenne de leur taux d’imposition effectif. Le taux d’imposition effectif de ces 22 000 ménages a diminué de moins d’un demi pour cent.

La raison de cette baisse inférieure à la moyenne est que ces Américains très riches dépendent moins des salaires et beaucoup plus des gains en capital et des dividendes qui ont longtemps été imposés à des taux inférieurs à ceux des salaires.

Les nouvelles données fiscales montrent également un net déplacement des revenus du travail vers les revenus des investissements, une tendance qui augure mal pour les travailleurs mais très bien pour ceux qui contrôlent les entreprises, investissent dans des actions et ont d’autres sources de revenus du capital.

Dans l’ensemble, la part des revenus américains provenant des salaires et traitements a considérablement diminué, passant de près de 71% en 2016 à moins de 68% en 2018.

Pendant ce temps, si vous ne regardez que la part du gâteau des revenus américain provenant de la propriété d’entreprises et des investissements, elle a augmenté de près d’un dixième en deux ans. Les revenus de ces investissements sont fortement concentrés parmi les Américains les plus riches.

Fait exaspérant

Il y a un autre détail éclairant et peut-être exaspérant que j’ai tiré des données de l’IRS.

Le nombre de ménages gagnant 1 million de dollars ou plus mais ne payant aucun impôt sur le revenu a grimpé de 41% sous la nouvelle loi fiscale Trump. Sous Obama, il n’y avait que 394 de ces ménages. Avec Trump, ce chiffre est passé à 556 ménages gagnant en moyenne 3,5 millions de dollars sans verser un centime à notre gouvernement.

Encore une fois, Trump semble avoir tout oublié de l’homme oublié. Mais il est occupé à faire tout ce qu’il peut pour aider les riches, puis à vous coller avec leurs factures d’impôts.

