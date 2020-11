Carles Tusquets, président du comité directeur du FC Barcelone (Europa Press)

le Barcelone espère organiser des élections présidentielles en décembre, selon ce qu’il a déclaré ce lundi Carles Tusquets, président du comité de direction qui a pris les rênes de l’établissement après la démission de Josep Maria Bartomeu.

“Nous les convoquerons lors des prochaines festivités de NoëlC’est notre idée », a déclaré l’ancien trésorier du club lors d’une conférence de presse dans laquelle certains détails ont été donnés sur la manière dont il sera fait pour organiser financièrement l’équipe du Barça dans les mois à venir pour éviter une crise.

Le président du directeur a ajouté que l’intention est de tenir ces élections dans un délai maximum de trois mois, comme indiqué dans les statuts du club. Tusquets a également rappelé que la situation économique du club “n’est pas dramatique, mais elle est très préoccupante”.

«Nous voulons continuer à réduire les dépenses à court terme et la mesure la plus nécessaire est la table de négociation salariale. Nous espérons conclure un accord avec les joueurs et le staff non sportif du club “, a déclaré le manager devant les journalistes du Camp Nou et a souligné:” Nous ne voulons prendre d’argent à personne, nous voulons accommoder ce qui est dû aux moments dans lesquels peut payer plus confortablement ».

Apparemment, Messi serait prêt à réduire son salaire (.)

De cette manière, le Barça propose différentes mesures à ses employés, comme il le faisait sous la direction de Bartomeu. Cependant, les nouveaux visages de la direction semblent avoir été bien accueillis par les dirigeants du vestiaire, ou du moins l’un d’entre eux: “Il y a une très bonne prédisposition de Leo Messi et de ses représentants.”

“Nous estimons que pour équilibrer le budget, nous devons faire des efforts d’environ 300 millions d’euros (348 millions de dollars)”, a-t-il déclaré. Tusquets, admettant que le club a «sûrement la masse salariale la plus élevée d’Europe». Il convient de rappeler qu’avec l’administration précédente, les capitaines du campus se sont opposés à une réduction de 30%.

Ce cadre semble être pire que celui évoqué ce week-end par le média RAC1, qui avait anticipé que 190 millions d’euros devraient être supprimés d’ici le jeudi 5 novembre s’il était prévu de remettre les comptes à jour pour l’année prochaine. Cependant, du club, ils ont nié aujourd’hui qu’il y avait une possibilité qu’il tombe en faillite.

Avec des sources de revenus comme les magasins, le stade ou le musée pratiquement aveuglés, le président du comité de direction a rappelé que “la situation du club est très complexe”, mais s’est montré optimiste sur le marché des pass suivants: acheter dans la fenêtre de janvier. Il sera également possible de recruter des joueurs qui viennent avec la défaite, c’est la situation actuelle ».

PLUS SUR CE SUJET:

“Si tu n’aimes pas ce que je dis, là tu as la porte”: dans les coulisses du combat de Setién avec Messi

Les 8 demandes de Xavi Hernández pour lesquelles il n’est pas devenu l’entraîneur de Barcelone

La marque négative inattendue de Lionel Messi dans ce début irrégulier de la saison à Barcelone

Avec des informations de l’.