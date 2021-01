Luis Suárez est le leader du tableau des buteurs du championnat espagnol (.)

Luis Suarez met en vedette l’un des meilleurs débuts de saison de sa carrière après son arrivée à l’Atlético de Madrid en septembre 2020, alors que le tournoi avait déjà commencé. L’Uruguayen est une pièce fondamentale de l’ensemble de Diego Simeone et c’était la clé de la dernière victoire contre Alavés 2-1.

Avec le but, il a contribué à la victoire angoissante sur les Albiazules à la 90e minute, le Pistolero a atteint neuf buts dans le championnat espagnol et il se classe comme le meilleur buteur de la compétition aux côtés de Gerard Moreno et Iago Aspas.

Des chiffres qui semblent de travers à Barcelone et auxquels seul Lionel Messi s’en rapproche avec sept (à la sixième place). C’est que de Catalogne les fans de Barcelone Ils continuent de remettre en question la décision controversée prise par les dirigeants de le vendre, surtout à l’un de ses rivaux directs.

Luis Suárez a plus de buts que Braithwaite, Griezmann et Dembélé ensemble (.)

Aujourd’hui Luis Suárez a plus de buts qu’Antoine Griezmann, Ousmané Dembélé et Martin Braithwite ensemble. Alors que l’ancien matelas n’en compte que 3 en 15 matchs, l’autre français en accumule 2 sur 10 et le danois 3 sur 13. Huit buts répartis entre trois footballeurs.

«J’ai toujours souligné ses qualités et avec moi il a bien travaillé pour avoir un site. Mais c’était sa décision et celle du club », a reconnu Ronald Koeman il y a quelques jours lorsqu’il a été interrogé sur la performance de l’Uruguayen de 33 ans.

Bien que le Néerlandais ne pleure pas la perte de l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de Barcelone, a fait connaître au public la nécessité d’embaucher un secteur neuf.

Koeman a de nouveau fait référence à l’absence de neuf de la zone dans l’équipe du Barça (.)

“Il n’est pas nécessaire de répéter ce que nous avons dit en début de saison, que nous avons besoin de quelqu’un au sommet pour avoir plus de concurrence, avoir plus d’objectifs et d’efficacité, mais cela dépend de beaucoup de choses », a déclaré l’ancien entraîneur de l’équipe nationale des Pays-Bas lors de la dernière conférence de presse.

Avec l’arrivée de Luis Suárez, l’Atlético de Madrid a obtenu plus d’efficacité en attaque, au point que se classe comme le seul leader devant le Real Madrid et prenant dix points d’avance sur l’équipe culé. Il est à noter qu’il occupe la première place du tableau avec un match de moins que Barcelone et deux de moins que la boîte merengue.

