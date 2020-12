NEW YORK (AP) – La neige a continué de tomber jeudi dans le nord-est des États-Unis pendant une période clé de la lutte contre la pandémie de coronavirus: quelques jours après le début de la campagne de vaccination et au milieu d’une vague d’infections qui a conduit de nombreuses personnes à subir des tests diagnostiques.

La neige est tombée depuis mercredi sur une bande qui est allée du nord de la Virginie à certaines parties de la Nouvelle-Angleterre. Il s’est poursuivi vers le nord dans la soirée et la tempête était sur le point de faire tomber jusqu’à 60 centimètres de neige à certains endroits jeudi.

Les autorités ont déclaré qu’elles ne s’attendaient pas à ce que l’arrivée imminente de l’hiver perturbe la distribution de vaccins, qui a débuté lundi pour le personnel médical.

Le secrétaire à la Santé, Alex Azar, a déclaré mercredi que le gouvernement surveillait avec précision les expéditions de vaccins et disposait du personnel pour les recevoir. Il a déclaré qu’il pensait que les entreprises qui les transporteront seront en mesure de bien résister à la tempête.

«Nous parlons de FedEx, d’UPS Express Shipping. Ils savent gérer la neige et les intempéries. Mais nous y travaillons et nous continuons », a déclaré Azar au programme« Fox & Friends »de la chaîne Fox News.

Le National Weather Service a déclaré mercredi que la tempête apporterait “une surabondance de dangers du centre de la côte atlantique vers le nord-est”, notamment de la pluie verglaçante et de la glace au milieu de l’Atlantique, de fortes chutes de neige dans la région de New York. York et le sud de la Nouvelle-Angleterre, des vents violents et des inondations côtières, et même des orages et des tornades possibles au large de la côte de la Caroline du Nord.