Une salle de cinéma vide

Les cinémas aux États-Unis et au Canada ont enregistré leur pire box-office en quatre décennies en 2020, avec 2,3 milliards de dollars de revenus, le chiffre le plus bas depuis 1980 et sans compter l’inflation.

Selon les estimations d’analystes tels que Comscore, publié lundi dernier par The Hollywood Reporter, la pandémie de coronavirus aurait eu un effet dévastateur sur le marché le plus important de l’industrie cinématographique, qui ne pouvait fonctionner avec des cinémas entièrement ouverts que jusqu’à la mi-mars.

Ces 2,3 milliards de dollars représentent un 80% de baisse de chiffre d’affaires par rapport à 2019, quand il a atteint environ 11,4 milliards.

En outre, pourraient être les pires données depuis des annéescar il n’y a que des enregistrements du début des années 80.

Dans un autre index, le Motion Picture Association of America Il a souligné qu’en 1984, les cinémas du pays ont levé 4 milliards, un chiffre qui, pour se comparer à 2020, nécessiterait d’ajouter de l’inflation.

Tout au long de l’année, les théâtres d’Amérique du Nord n’ont pas réussi à revenir après la fermeture causée par la pandémie de coronavirus.

Alors qu’en Asie, ils ont réussi à rouvrir et en Europe ils ont pu opérer pendant quelques mois lors de la deuxième vague de la pandémie, aux États-Unis, plus précisément des États importants tels que Californie ou New York, ils n’ont jamais permis aux chambres de reprendre leurs activités, tandis que d’autres plus petits l’ont fait avec une capacité limitée.

L’industrie cinématographique américaine au bord de l’effondrement

Les théâtres américains ont déjà sonné l’alarme pour son situation financière délicate. La plus grande chaîne, AMC, a averti ses investisseurs en octobre dernier que il pourrait manquer de liquidités avant la fin de l’année.

PHOTO DE FICHIER. Image de la billetterie d’un cinéma AMC à Burbank, Californie. 30 juin, REUTERS / Mario Anzuoni

“Compte tenu de la liste réduite des films et sans augmentation significative de l’audience, les ressources en espèces seraient épuisées d’ici fin 2020 ou début 2021”, a indiqué un rapport AMC cité par l’agence ..

Seulement Warner Bros. a osé sortir dans les salles “Principe”, par Cristopher Nolan, cet été dans l’hémisphère nord avec mauvais résultats et le reste des blockbusters sera lancé directement par des plateformes de streaming jusqu’à la fin de la pandémie, contrairement à «Wonder Woman 1984», qui sera projeté dans les salles des États-Unis et du Canada le 25 décembre.

AVEC LES INFORMATIONS DE L’.

