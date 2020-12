Entre Av. Boyacá, Av. Centenario, Av. Agoberto Mejía et Av. Ferrocarril de Occidente, à Bogotá, un plan est en cours de préparation qui vise à améliorer la mobilité dans l’ouest de la ville. Il s’agit du plan partiel de La Felicidad, dans lequel cinq travaux de réseau routier seront inaugurés dans ce secteur.De plus, le résultat de ce projet profitera à près de 16 000 habitants de la ville de Fontibón, où le plan débutera.

Adriana Córdoba, secrétaire à la planification, a parlé lors de la livraison officielle du projet de cette initiative et a déclaré: «Ces travaux constituent une étape importante pour Bogotá, car c’est la première fois qu’une entreprise privée conçoit et construit un réseau routier artériel dans le cadre d’un plan. Partiellement adopté par l’administration du district, ce qui a un impact positif sur la mobilité et la qualité de vie des habitants du quartier ».

Le plan partiel de La Felicidad consiste à appliquer un modèle de développement global dans la planification et la coexistence dans certains secteurs de la ville. Les plans partiels visent à ce que certaines zones de la ville soient aménagées, en plus des logements, avec des voies d’accès, des installations et un espace public adéquat.

Le projet comprend 10,97 hectares de réseau routier artériel, 6,77 hectares pour les installations, 17,25 hectares de réseau routier local et 20,58 hectares pour les espaces verts.

La Felicidad est un projet situé dans le secteur de la ville de Fontibón à Bogotá, qui a été créé en 2008, par le décret 147, cela a été approuvé en raison de l’union de plusieurs entreprises de construction dans le pays qui a fait une proposition pour développer une construction de logements sur un terrain de plus de 100 hectares.

En 2015, une modification du plan partiel a été traitée devant le Secrétariat de la planification et en conséquence un autre décret a été publié qui a permis la construction d’un maillage artériel routier par le promoteur du projet à partir duquel le projet du Plan Partiel de le bonheur.

