Joe Biden a pris la relève en tant que nouveau président des États-Unis (REUTERS / Jim Bourg)

Joe Biden a pris ses fonctions mercredi en tant que nouveau président des États-Unis. Lors de son discours, le tout nouveau 46e président du pays nord-américain a concentré son message dans la nécessité de surmonter la polarisation politique et de réaliser une plus grande unité nationale, dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, et a également évoqué le récent assaut contre le Capitole par les partisans de Donald Trump.

Le leader démocrate a également souligné l’importance de protéger la démocratie, et a souligné à tout moment que son administration sera marquée par «l’unité». Dans ce sens, il a promis qu’il serait le président «de tous les Américains».

Voici les cinq phrases les plus marquantes du discours du nouveau président des États-Unis:

– «Nous célébrons le triomphe d’une cause, la cause de la démocratie. La démocratie est précieuse. La démocratie est fragile. Et en ce moment, mes amis, la démocratie a prévalu! “

– “C’est une journée historique d’espoir, de renouveau et de résolution”

– «L’histoire, la foi et la raison nous montrent le chemin, qui est celui de l’unité. Il faut voir l’autre non pas comme un adversaire, il faut le voir comme un voisin “

– «Nous entrons dans la période la plus dure et la plus meurtrière de la pandémie. Nous devons mettre la politique de côté et y faire face en tant que nation “

– «Les États-Unis sont confrontés à ‘une augmentation de l’extrémisme politique, de la suprématie blanche, du terrorisme interne, auxquels nous devons faire face et que nous surmonterons’

Développement…

Continuer à lire:

Joe Biden a prononcé son discours inaugural en tant que président des États-Unis: “La démocratie a prévalu”

Joe Biden et Kamala Harris Inauguration Photos sur Capitol Hill

Kamala Harris a prêté serment en tant que première vice-présidente des États-Unis

Quels artistes Donald Trump ont gracié et quels crimes ils ont commis