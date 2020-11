Recommandations pour éviter les accidents sur la voie publique par la jugulaire (Shutterstock)

Les experts en santé publique et les organisations internationales recommandent de plus en plus l’utilisation de masques pour aider à limiter la propagation du COVID-19. Donc, une utilisation sûre et confortable des masques est essentielle pour maximiser l’adoption et la conformité. Les directives formelles associées se sont concentrées sur les problèmes d’inconfort et de communication, avec peu d’attention à l’effet de l’utilisation d’un masque sur le risque de chutes.

Bien que le guide recommande que les adultes plus âgés portent des masques parce qu’ils constituent un groupe à risque, c’est dans cette population que les effets des masques sur la sécurité à la marche sont susceptibles d’être les plus prononcés.

En plus d’obstruer la vision des porteurs de lunettes (en provoquant la buée sur les lunettes), les masques bloquent invariablement des parties du champ visuel périphérique inférieur, même chez les personnes qui ne portent pas de lunettes. Les informations visuelles de cette zone de l’environnement personnel sont importantes pour détecter et éviter les dangers à proximité et pour effectuer chaque étape en toute sécurité.

Une utilisation sûre et confortable des masques est essentielle pour maximiser l’adoption et la conformité (REUTERS / Edgar Su)

Le port d’un masque réduit la possibilité pour le porteur d’utiliser ces informations sensorielles importantes tout en marchant, et peut donc augmenter le risque de trébucher ou de tomber. Il est prouvé que les lunettes multifocales (qui obstruent également le champ visuel inférieur en se brouillant) peuvent réduire la sécurité lors de la négociation d’obstacles et d’escaliers.

Il peut sembler logique de recommander aux gens de regarder leurs pieds plus fréquemment lorsqu’ils portent un masque. Cela fournirait les informations visuelles qu’ils obtiendraient normalement à travers une vision périphérique inférieure lorsqu’ils regardent vers l’avant. En fait, ce conseil commence à devenir courant. Bien qu’intuitif, un certain nombre de professionnels ont passé du temps à analyser cette condition dans un document qui vient d’être publié pour confirmer que ce conseil est faux. “Pour comprendre pourquoi, il est important de considérer les deux fonctions pour lesquelles la vision est utilisée lors de la marche», Déclare Elmar C. Kal, chef de l’équipe qui a rédigé le rapport et qui appartient au Centre de neurosciences cognitives de l’Université Brunel de Londres.

Il est recommandé de ne pas regarder vers le bas, car la jugulaire gêne ce champ de vision (REUTERS / Murad Sezer)

Le regard, jamais sur le sol

Premièrement, la vision sert à détecter les obstacles et à planifier un itinéraire de marche sécuritaire, en particulier chez les personnes âgées. Regarder vers le bas plus souvent, il est plus difficile de planifier à l’avance.

Des recherches récentes utilisant la technologie de suivi oculaire montrent que les personnes âgées font plus d’erreurs de marche lorsqu’elles regardent vers le bas, par rapport à lorsqu’elles regardent vers l’avant et anticipent visuellement les dangers potentiels de trébuchement.

En second lieu, le maintien de l’équilibre nécessite que les informations visuelles (en particulier de la périphérie) soient intégrées à d’autres entrées sensorielles. Ceci est facilité en minimisant les mouvements de la tête et des yeux lors de la marche, pour fournir une «ancre» visuelle stable qui sert de source prédominante d’informations sensorielles pour réguler l’équilibre.

Un vendeur de rue improvise un masque (AP Photo / Mosa’ab Elshamy)

Utiliser la vision de cette manière est particulièrement important pour les personnes âgées. Regarder vers le bas plus souvent est en conflit direct avec cette stratégie. Cela pourrait même provoquer une instabilité sévère, nécessitant des mouvements fréquents et de grande ampleur de la tête et des yeux, ce qui pourrait conduire à un décalage entre la rétroaction visuelle et vestibulaire.

En résumé, une recommandation de simplement «regarder vers le bas» lors du port d’un masque peut, paradoxalement, nuire à la stabilité en perturbant le système finement ajusté grâce auquel la vision est utilisée pour maintenir la sécurité lors de la marche.

Cela affectera non seulement les personnes âgées, mais aussi toute personne pour qui l’équilibre dépend particulièrement de la vision, comme les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou de neuropathie sensorielle diabétique.

Comment minimiser les effets des masques sur la sécurité de la marche? «Il est important de s’assurer que le masque s’adapte parfaitement au nez et aux joues», explique Kal. En plus de minimiser le risque de transmission de virus, un ajustement serré réduira l’obstruction visuelle et minimisera la formation de buée sur les lunettes. À l’avenir, il sera possible d’obtenir des masques sur mesure avec une forme et un ajustement optimaux qui allient confort et perte minimale du champ visuel. “

Infographie: Marcelo Regalado

Pendant ce temps, les porteurs de lunettes peuvent emprunter des stratégies anti-buée aux nageurs, par exemple avec une goutte de détergent liquide sur les lentilles.

Il faut conseiller aux groupes à risque de prendre leur temps plutôt que de baisser les yeux. Plus précisément, les gens devraient se donner les secondes nécessaires avant de commencer à marcher, puis le faire plus lentement. Cela leur permettra de disposer de suffisamment de temps pour repérer les dangers des promenades à venir et planifier un itinéraire sûr.

Ralentir réduira également le besoin de grands mouvements rapides de la tête et des yeux lors de la marche. Une vitesse de marche plus lente peut avoir ses propres inconvénients, tels qu’une plus grande variabilité de la démarche et une activité physique moins intense, mais étant donné les risques associés au fait de regarder plus bas ou de ne pas faire d’ajustements, ralentir est probablement la stratégie. moins risqué.

L’utilisation de masques est essentielle pendant la pandémie, en particulier pour les groupes à risque, comme les personnes âgées. Il est important d’atténuer les effets potentiels sur la sécurité lors de la marche pour maximiser l’utilisation du masque et réduire la probabilité que les gens évitent les activités qui nécessitent des masques.

JE CONTINUE DE LIRE:

Après l’annonce de l’efficacité du vaccin Pfizer, Joe Biden a appelé à l’utilisation du masque: “Peu importe pour qui vous avez voté, il peut sauver des milliers de vies”

Que ne pas faire avec le masque en mangeant au restaurant

Pourquoi le masque est le plus efficace contre le COVID-19 jusqu’à l’arrivée du vaccin