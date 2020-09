Si un colibri a déjà visité votre jardin, vous l’avez sans doute vu voler de fleur en fleur, planer dans les airs, en sirotant du nectar. Cette activité nécessite beaucoup d’énergie. Les colibris ont donc besoin de BEAUCOUP de nectar pour nourrir leur métabolisme affamé.

« En fait, certains d’entre eux boivent probablement deux ou trois de leur masse corporelle en nectar chaque jour. »

Andrew McKechnie, ornithologue à l’Université de Pretoria en Afrique du Sud.

McKechnie et ses collègues ont étudié les colibris à des altitudes extrêmes, dans les Andes péruviennes. Pour y survivre, les petits oiseaux ont développé quelques astuces. D’une part, leurs cellules sanguines sont exceptionnellement efficaces pour transporter l’oxygène. Aussi: il est plus difficile de planer dans les airs minces de haute altitude, et donc:

« Les colibris à ces hautes altitudes sont beaucoup plus enclins à se percher pendant qu’ils se nourrissent. Et cela semble être une façon pour eux d’essayer de réduire la dépense énergétique. »

Maintenant, McKechnie et ses collègues ont trouvé une autre adaptation économe en énergie: les colibris de haute montagne peuvent abaisser leur température corporelle par des quantités extrêmes la nuit – entrer dans un état appelé «torpeur».

« À toutes fins utiles et apparences, ils sont essentiellement morts. Ils sont si insensibles. »

Les scientifiques ont capturé six espèces de colibris andins et surveillé leurs températures toute la nuit et le jour. Et ils ont constaté que les six espèces pouvaient entrer dans un certain type de torpeur – ils abaissaient leur température corporelle d’environ 100 degrés Fahrenheit le jour à aussi bas que 38 degrés Fahrenheit la nuit. Et être «essentiellement mort» économise de l’énergie.

Les détails sont dans la revue Biology Letters. [Blair O. Wolf et al, Extreme and variable torpor among high-elevation Andean hummingbird species]

Bien que certaines des températures corporelles basses des oiseaux soient comparables à celles des mammifères en hibernation, il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une hibernation à part entière, ce qui est une réponse à plus long terme. La véritable hibernation n’a jamais été documentée que chez un seul oiseau, du moins jusqu’à présent – la mauvaise volonté commune du sud-ouest des États-Unis.

« L’un de mes objectifs de carrière est de trouver un deuxième oiseau hibernant. »

Et les Andes, dit-il, vont être le premier endroit où il regarde.

—Christopher Intagliata

[The above text is a transcript of this podcast.]