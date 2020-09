Ce n’est pas parce qu’un scientifique met un collier de suivi GPS sur un ours polaire sauvage que l’animal le gardera obligatoirement. En fait, ces énormes bracelets sont volontairement volumineux, de sorte que si quelqu’un devient irritant, un ours peut l’enlever. Mais les scientifiques ont maintenant trouvé un moyen d’utiliser les signaux des appareils mis au rebut.

«Ces colliers lâchés auraient potentiellement été considérés comme des données sur les ordures», déclare Natasha Klappstein, chercheuse sur les ours polaires à l’Université de l’Alberta. Elle et ses collaborateurs (y compris des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique et d’Environnement et Changement climatique Canada) ont plutôt utilisé des mesures de tels colliers, laissés sur la glace de mer dans la baie d’Hudson au Canada, pour suivre la glace elle-même.

Pour leur étude, publiée en juin dans The Cryosphere, les chercheurs ont identifié 20 colliers qui transmettaient des données de mouvement compatibles avec la dérive des glaces plutôt qu’avec le mouvement des ours polaires entre 2005 et 2015. Les enregistrements résultants de la façon dont la glace fondante dérive généralement dans la baie d’Hudson sont uniques; il n’y a pas de capteurs au sol facilement accessibles et les observations par satellite ne peuvent souvent pas capturer avec précision le mouvement des petites calottes glaciaires.

L’équipe a comparé les mouvements des colliers mis au rebut aux données de modélisation de la dérive de glace largement utilisées du National Snow and Ice Data Center (NSIDC) des États-Unis. Les données des colliers indiquent que le modèle NSIDC sous-estime la vitesse à laquelle la glace se déplace dans la baie d’Hudson – ainsi que l’étendue globale de la dérive. Au cours de plusieurs mois, le modèle pourrait diverger de l’emplacement d’une calotte glaciaire de quelques centaines de kilomètres, selon les chercheurs.

Cela signifie que les ours peuvent travailler plus dur, lorsqu’ils se déplacent dans le sens contraire de la glace, que les scientifiques l’avaient supposé: «Puisque nous sous-estimons la vitesse de dérive, nous sous-estimons probablement l’énergie [effort] des ours polaires », déclare Ron Togunov de l’Université de la Colombie-Britannique, auteur principal de l’étude.

La recherche révèle un aperçu opportun de la mobilité de la glace. À mesure que la fonte augmentera dans les années à venir, cette glace deviendra probablement plus commune plus au nord, dans le centre de l’Arctique, explique Andy Mahoney, géophysicien à l’Université de l’Alaska à Fairbanks, qui n’a pas participé à l’étude. Les scientifiques savaient que les données du NSIDC pouvaient sous-estimer les vitesses de dérive, dit Mahoney, mais «chaque fois que nous pouvons trouver une lacune dans les données et la combler, c’est une bonne chose.»

De plus, ces données pourraient améliorer les prévisions sur la façon dont les déversements d’hydrocarbures ou d’autres polluants pourraient se propager dans les mers jonchées de glaces à la dérive, explique Walt Meier, chercheur principal du NSIDC, qui n’a pas non plus participé à l’étude. Les résultats peuvent même influencer les futurs modèles NSIDC: «C’est un très bel ensemble de données», dit Meier. «Et certainement celui que nous prendrons en considération.