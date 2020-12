20/01/2020 Le président colombien, Iván Duque. AMERIQUE DU SUD COLOMBIE AMERIQUE LATINE POLITIQUE INTERNATIONALE DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Le président colombien, Iván Duque, a offert, ce jeudi 17 décembre, un entretien sur Caracol Noticias dans lequel Il a été interrogé sur le traitement de diverses questions nationales d’actualité: des négociations en cours pour amener le vaccin contre le covid-19 dans le pays, aux ajustements fiscaux qui sont en cours de préparation pour l’année prochaine.

Concernant les vaccins, le président, qui a été approché lors de la livraison d’un bien pour construire des maisons pour les ex-combattants des Farc, a assuré que le Chili n’est pas le seul pays avancé en ce qui concerne la réception du vaccin contre le coronavirus, Eh bien, dans le pays s’il y a des informations concrètes sur lesdites négociations:

«Nous travaillons sur le plan de vaccination depuis des mois, avec le Chili nous sommes liés à la stratégie globale Covax, nous avons également progressé dans les négociations bilatérales, qu’ils ont des accords de confidentialité », a déclaré Duque, soulignant que la Colombie recevra le vaccin en temps opportun.

De plus, le président a profité de l’espace pour répondre au procureur général de la nation, Fernando Carrillo, qui a accusé en début de semaine le gouvernement national de retarder la gestion du vaccin contre le virus: «Je ne vais pas entrer en polémique avec le procureur, je pense qu’il y a une structure ici qui a fait preuve d’efficacité. Ce n’est pas le moment de l’opportunisme, ni des vanités, encore moins d’essayer de profiter de ces circonstances à des fins électorales », a-t-il déclaré.

De la même manière, il a évoqué les accusations de manque de transparence dans les négociations pour parvenir à la solution attendue de la pandémie: «Tous les pays qui ont signé des accords l’ont fait avec des accords de confidentialité. Royaume-Uni, États-Unis, Chili, ils l’ont tous fait ».

Selon Duque, la chose normale est que les négociations se déroulent dans un contexte de confidentialité, mais “nous avons également eu la divulgation de nos informations lorsque les contrats ont été signés”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espère avoir de bonnes nouvelles sur le vaccin avant la fin de cette année.

Orlando Moreno est le nouveau directeur des parcs nationaux de Colombie. Photo: avec la permission d’Orlando Moreno.

De plus, Caracol Noticias a consulté le chef de la branche administrative sur le départ de Julia Miranda du poste de directrice des parcs nationaux de Colombie. Le mandataire a reconnu que l’ancien fonctionnaire a été dans plusieurs administrations, dont 28 mois de la présente, «Mais lorsque la décision est prise de donner une opportunité au renouvellement, il faut la voir avec de bons yeux. Les entités ont également besoin d’un renouvellement constant », a-t-il souligné.

Est-ce que, selon le président, les parcs nationaux ont maintenant trois défis majeurs qui nécessitent apparemment un leadership différent: la réouverture de parcs qui ont été fermés depuis un nombre considérable d’années, déforestation dans plusieurs d’entre eux, y compris la Sierra de la Macarena et Tinigua, qui, selon l’initiative PNN Comment allons-nous, concentrent 67,4% de la zone touchée pour ce fléau; et l’arrivée de la coca dans les zones protégées.

“Chercher un renouveau, changer certaines dynamiques est approprié et Cela fait partie de l’autorité que les ministères ont et j’ai toujours dit que là où nous devons renouveler, et que ce renouvellement va selon les objectifs que nous avons en tant que pays, soyez les bienvenus », a-t-il ajouté à propos de la décision qui a placé Orlando Molano, ancien directeur de l’IDRD à Bogotá, à la tête de l’entité.

En revanche, le président colombien a parlé au journal télévisé de ce qui va se passer au niveau fiscal en 2021. «Il faut chercher une réorganisation fiscale, il faut reprendre le chemin pour le bien du pays, réfléchir à l’endroit où nous collectons le plus et comment nous dépensons mieux pour les plus vulnérables ».

En ce sens, il a assuré que le gouvernement national dispose actuellement d’une commission d’experts qui est évaluer les exonérations fiscales qui existent dans le pays, afin d’identifier et de recommander celles qui sont nécessaires, celles qui ne le sont pas et lesquels, une fois éliminés, pourraient même générer des revenus plus élevés pour la Nation. “Ils nous livreront les résultats fin janvier, début février”, a-t-il conclu.

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet. . / EPA / MARTIAL TREZZINI

Enfin, Iván Duque a évoqué le récent rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, qui rend compte de la normalisation des massacres de dirigeants sociaux en Colombie, l’appelant “violence horrible”.

«Je respecte les rapports du Dr Bachelet. Mais regardons aussi les réalités de la Colombie. En 2020, nous aurons le taux d’homicides le plus bas en 46 ans. Il est important que le Dr Bachelete et les analystes des phénomènes de violence reconnaissent que la Colombie a une tendance à la baisse face au crime le plus brutal qu’est l’homicide.

Selon le président, «vous dites, oui, il y a des massacres, ou il y a des homicides collectifs. Nous avons été présents lorsque ces crimes sont commis pour aller combattre ceux qui sont derrière “, a conclu le président.

Cependant, selon l’ONU, Il y a eu 66 massacres dans le pays, au cours desquels 255 personnes ont été tuéess, dans 18 départements du pays, en plus du meurtre de 120 défenseurs des droits humains. La plupart d’entre eux restent impunis.

