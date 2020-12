Mise à jour sur le nombre de vaccins arrivés aux paragraphes 6 et 7 /// Mexique, 23 décembre 2020 (.) – Le Mexique entamera ce jeudi son “plus grand” plan de vaccination, après l’arrivée mercredi des 3 000 premières doses du vaccin contre le covid-19 développé par le duo pharmaceutique Pfizer / BioNTech.L’envoi est arrivé à 09h02 GMT sur un avion en provenance de Belgique qui était attendu à l’aéroport de Mexico par une grande commission dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard. Les vaccins ont ensuite été transférés dans une installation militaire du sud de la capitale par des membres du ministère de la Défense. “Une très grande opération de vaccination et de transport des vaccins dont nous aurons besoin au Mexique commence aujourd’hui”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. à la presse de l’aérogare. “Aujourd’hui, c’est le début de la fin de cette pandémie (…) Demain la vaccination commence, plus on va être heureux”, a proclamé Ebrard, qui mène les négociations pour acheter c Contre le nouveau coronavirus. Cet envoi servira à “calibrer la chaîne du froid” de -70 ° C qu’il nécessite et à affiner le processus si nécessaire, a détaillé dans l’après-midi le ministère des Affaires étrangères dans un message à la presse. “Le prochain envoi du vaccin de Pfizer sera 50 000, ce qui entamera un processus de livraisons périodiques qui ajoutera 1,4 million d’ici le 31 janvier », ajoute le texte. Le Mexique est ainsi devenu le premier pays d’Amérique latine à recevoir des vaccins contre la covid-19, qui Elle a coûté la vie à près de 120 000 personnes dans ce pays de 129 millions d’habitants. Le pays est le quatrième pays le plus en deuil en chiffres absolus et le quatorzième en termes de taux de mortalité. Avec les accords que le gouvernement mexicain a signés avec différents laboratoires << jusqu'à 200 millions de doses qui permettront de vacciner, gratuitement, jusqu'à 116 millions de Mexicains entre 2020 et 2021 », a déclaré le ministre des Finances, Arturo Herrera, sur Twitter. Le responsable a expliqué que ces contrats s'élèvent à 1 659 millions ceux de dollars. - Le combat n'est pas terminé - La première phase de vaccination débutera ce jeudi et se concentrera sur le personnel médical confronté à la pandémie, dans laquelle 1,3 million de personnes ont été infectées au Mexique. "Il ne faut pas se laisser emporter ou tomber dans la croyance naïve que la lutte contre le virus est terminée. Nous avons préparé le plus grand plan de vaccination de l'histoire de notre population ", a souligné le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer, présent à l'aéroport. Les premiers vaccins seront administrés à Ciudad du Mexique et dans l'État de Coahuila, dans le nord du pays, en raison de la congélation et de la logistique que nécessite la conservation du médicament, a rapporté ce mercredi le président, Andrés Manuel López Obrador. la capitale et Coahuila.Alcocer a réitéré, à son tour, que le vaccin sera "universel et gratuit" et que la campagne couvrira plus tard les personnes âgées et les patients «cliniquement vulnérables». - Stratégie progressive - Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la Santé et porte-parole de la stratégie contre le coronavirus, a déclaré pour sa part que d'autres expéditions hebdomadaires arriveront en février et que les expéditions se poursuivront en mars. En mars, nous aurons 7,5 millions de doses de Pfizer et cela se poursuivra jusqu'à ce que nous ayons 34,4 millions de doses ", a expliqué mardi le sous-secrétaire. Le Mexique a également des accords d'achat préliminaires avec le projet sino-canadien CanSinoBio, pour 35 millions de doses. , et avec le britannique AstraZeneca, pour 77,4 millions de doses, en plus de faire partie du mécanisme international COVAX, qui lui permet d'acheter 51,6 millions de vaccins supplémentaires. Le pays est l'un des dix premiers à accéder au vaccin en le monde, a souligné le chancelier.nc-axm / sem -------------------------------------- -----------------------