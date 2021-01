LONDRES (AP) – Les communautés de pêcheurs britanniques étaient parmi les plus fervents partisans du Brexit. Mais maintenant, certains disent qu’ils sont menacés de ruine en raison de la bureaucratie créée par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Une entreprise de fruits de mer a menacé de jeter des crustacés pourris aux portes du gouvernement si la situation ne s’améliorait pas dans quelques jours.

Le gouvernement a insisté jeudi sur le fait que les problèmes n’étaient que «initiaux» qui seraient bientôt résolus.

De nombreux pêcheurs britanniques ont soutenu le Brexit parce qu’il promettait au Royaume-Uni la possibilité d’abandonner le système complexe de quotas de pêche de l’UE et de reprendre le contrôle de qui peut pêcher dans les eaux britanniques.

Les droits de pêche sont devenus un point de friction majeur dans les négociations commerciales qui ont suivi la sortie politique du Royaume-Uni du bloc en janvier 2020, alors que les nations européennes cherchaient à conserver l’accès aux eaux où elles pêchent depuis des décennies. des siècles.

La société danoise DFDS, qui transporte des fruits de mer d’Écosse vers l’UE par camion, a suspendu les expéditions jusqu’à lundi au moins en raison de retards dus à de nouvelles procédures.

Jamie McMillan, de Lochfyne Langoustines, en Écosse, a déclaré que “le gouvernement de Londres s’est moqué de l’industrie de la pêche”.

“Si les exportateurs écossais ne peuvent pas mettre leurs produits sur le marché la semaine prochaine, nous serons aux portes de Westminster et nous déposerons nos coquillages à leur porte, pourris”, a-t-il ajouté.

L’accord commercial entré en vigueur le 1er janvier permet à la Grande-Bretagne et à l’UE d’échanger des marchandises sans contingents ni tarifs. Mais c’est loin du commerce fluide et fluide dont le Royaume-Uni a bénéficié tout en faisant partie du marché unique de l’UE. Les entreprises doivent faire face à de nouvelles dépenses et à des formalités administratives, notamment les déclarations en douane et les contrôles aux frontières. Il y a eu des pénuries de certains produits sur les rayons des supermarchés, car les entreprises réduisent le nombre et la quantité d’expéditions qu’elles effectuent.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les entreprises de pêche seraient indemnisées pour leurs pertes, bien qu’il n’ait pas donné de détails.