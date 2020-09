Fox News et d’autres médias conservateurs ont commencé à faire circuler un nouveau sujet de discussion la semaine dernière dans l’effort en cours pour semer le doute sur la prochaine élection présidentielle, avertissant que les agents démocratiques et les initiés du gouvernement planifient une «révolution des couleurs» pour renverser Trump en novembre.

«Révolutions de couleur» est le terme utilisé pour désigner les soulèvements populaires contre les régimes autoritaires, tels que ceux qui ont eu lieu dans les anciens pays soviétiques, comme l’Ukraine et la Géorgie, au début et au milieu des années 2000. Bien que probablement un terme inconnu pour la plupart des Américains, les récents avertissements des alliés de Trump au sujet d’une révolution de couleur américaine ont déclenché l’alarme pour certains experts sur le sujet.

Un partisan du leader de l’opposition ukrainienne Viktor Iouchtchenko montre un signe en V lors d’un rassemblement de masse marquant le premier mois de la « révolution orange » sur la place centrale de l’indépendance de Kiev le 22 décembre 2004. (Sergueï Supinsky / . via .)

«De tous les points de discussion du Kremlin que ces gars ont recyclés, je ne pensais pas voir celui-là repris. J’avais tort », a tweeté Michael Carpenter, directeur principal du Biden Center for Diplomacy and Global Engagement à l’Université de Pennsylvanie.

«Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping craignent profondément la« révolution de la couleur »et, par conséquent, leurs régimes sont axés sur la répression des manifestations populaires spontanées», Carpenter, qui a précédemment servi au Pentagone en tant que sous-secrétaire adjoint à la défense. La Russie et la région environnante, a écrit dans un message à Yahoo News. «C’est pourquoi il est si choquant, voire effrayant, d’entendre les craintes d’une révolution des couleurs s’articuler dans le contexte américain.»

Dans le passé, les républicains ont particulièrement soutenu certaines des révolutions de couleur, comme celles en Géorgie et en Ukraine, en particulier sous l’administration George W. Bush.

Dans une interview accordée mardi à l’animateur de Fox News Tucker Carlson, l’ancien rédacteur de discours de Trump, Darren Beattie, a décrit les «révolutions de couleur» comme un «modèle de changement de régime privilégié par de nombreux membres de notre appareil de sécurité nationale, en particulier contre les pays d’Europe de l’Est, pour renverser les régimes cibles qu’ils ne veulent pas. t comme. «

Beattie, qui aurait été limogé de la Maison Blanche en 2018 après que . eut révélé qu’il avait déjà parlé lors d’une conférence à laquelle participaient des nationalistes blancs bien connus, a déclaré que les «principales caractéristiques» des révolutions de couleur comprenaient «un scénario électoral contesté conçu combiné à manifestations massives mobilisées. »

«Littéralement les mêmes personnes…. qui utilisent depuis longtemps ces mêmes tactiques contre des régimes étrangers qu’ils n’aiment pas, « les utilisent maintenant pour renverser » le président démocratiquement élu Donald Trump « , a déclaré Beattie. «Ce qui se déroule sous nos yeux est un type de coup d’État très spécifique.»

Au cours des dernières semaines, Beattie a tissé une théorie tentaculaire et complexe impliquant, entre autres, des fonctionnaires actuels et anciens du département d’État, des militants de Black Lives Matter et, bien sûr, George Soros, dans une série d’articles sur le conservateur Revolver News. site.

L’ancien président américain George W. Bush et le président ukrainien de l’époque, Viktor Iouchtchenko, assistent à une cérémonie d’accueil officielle à Kiev le 1er avril 2008. (Gleb Garanich / .)

Après la comparution de Beattie à Tucker Carlson, Mike Huckabee a résumé la théorie de l’ancien membre du personnel de Trump dans un article sur son propre site Web intitulé «Se préciser sur le plan de« révolution des couleurs »de gauche.»

Pendant ce temps, dans une vidéo d’environ 50 minutes publiée sur YouTube et The Blaze, le commentateur conservateur et théoricien du complot Glenn Beck a utilisé trois grands tableaux à la craie pour relier plusieurs des mêmes points. «Nous devons tous être familiers avec ces deux mots: révolution des couleurs», a déclaré Beck à son public dans la vidéo, comme une image de la Maison Blanche en flammes sous les mots «America’s End?»

D’autres personnalités pro-Trump d’extrême droite, telles que Jack Posobiac et Michelle Malkin, ont continué à perpétuer les revendications de «révolution des couleurs» sur les réseaux sociaux.

Nina Jankowicz, membre du Wilson Center à Washington, D.C., a déclaré qu’elle était «choquée» de voir des références sur les médias sociaux à la «révolution des couleurs» dans le contexte des États-Unis.

Jankowicz étudie l’intersection de la démocratie et de la technologie en Europe centrale et orientale et a récemment publié un livre intitulé «Comment perdre la guerre de l’information: la Russie, les fausses nouvelles et l’avenir des conflits». Elle a déclaré à Yahoo News que les révolutions de couleur comme celles de la Géorgie et de l’Ukraine «ont acquis une connotation sinistre grâce à Vladimir Poutine» parce qu’elles «ont amené des gouvernements plus démocratiques qui menaçaient l’influence russe dans la région post-soviétique».

Jankowicz a déclaré que la caractérisation de ces mouvements par le camp Trump faisait écho à celle de Poutine qui, a-t-elle dit, «aime suggérer qu’ils sont organisés par la CIA, en privant les manifestants de leur agence et en écartant les véritables griefs qui les ont amenés dans la rue en premier lieu.

Le militant chinois pour la démocratie Wuer Kaixi crie des slogans pour soutenir les appels à une manifestation de la « Révolution de jasmin » en Chine au Mémorial de Chiang Kai-shek à Taipei le 27 février 2011. Un appel en ligne à des manifestations anti-gouvernementales à travers la Chine a apporté une démonstration catégorique de force par la police déterminée à dissuader tout bourgeon de troubles. (Nicky Loh / .)

Mark McKinnon, un correspondant international principal du Globe and Mail à Londres qui a écrit un livre sur les révolutions démocratiques dans l’ex-Union soviétique, a tenté d’offrir un contexte supplémentaire sur ce que sont – et ce qu’elles ne sont pas – les révolutions de couleur dans un fil Twitter vendredi. .

Les révolutions de couleur, a expliqué McKinnon, ne sont ni «une invention de la propagande russe» ni un coup d’État orchestré par les États-Unis, mais plutôt «des soulèvements motivés par une véritable colère contre un régime autocratique et kleptocratique».

Le soutien américain à ces mouvements ne prend pas la forme de machinations de la CIA mais plutôt un financement fédéral du National Endowment for Democracy et de diverses autres ONG, y compris des fondations associées à Soros, selon McKinnon. Il ne s’agit pas de «l’État profond», a-t-il dit, mais plutôt d’une collection dispersée de bienfaiteurs qui ont beaucoup d’argent à donner à des organisations qui promeuvent des idées comme des élections équitables et des médias indépendants dans le monde entier. »

Vendredi sur Twitter, Jankowicz a publié un graphique montrant une augmentation soudaine des engagements sur le terme «révolution des couleurs» sur Facebook, basé sur les données de CrowdTangle.

«Comme pour la désinformation répandue sur l’Ukraine, il est facile d’invoquer le trope de la« révolution des couleurs »car il implique des lieux et des événements dont la plupart des Américains n’ont pas entendu parler», a-t-elle déclaré à Yahoo News. «Ce qui m’inquiète le plus, c’est qu’elle diabolise la protestation – un acte qui est vraiment l’épine dorsale de la démocratie et du droit de chaque Américain.

