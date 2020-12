Les consommateurs de marijuana campés depuis des mois avec le Sénat mexicain ont regretté ce vendredi le nouveau retard dans l’approbation de la loi de légalisation de son usage récréatif, accordé au Congrès par la Cour suprême de justice de la Nation, bien qu’ils estiment qu’il ne “résoudrait pas non plus rien pour personne. ” (Photo: .)

«En septembre, nous avons eu une conférence de presse au cours de laquelle nous avons dit aux sénateurs que s’ils ne faisaient pas de cette question une priorité, s’ils ne la mettaient pas en premier à l’ordre du jour, ils n’allaient pas respecter la date limite, parce que les députés n’auraient pas le temps d’en discuter. Nous avons couru ce risque et c’est ce qui a fini par arriver », a déclaré Pepe Rivera, coordinateur de la communication du Mouvement mexicain du cannabis, dans une interview pour Efe.

Rivera a rappelé que la Constitution du pays donne “90 jours pour résoudre un problème de constitutionnalité”, c’était donc la date limite pour le Congrès et la Cour suprême de justice de la nation.

Cependant, en raison de la pandémie de covid-19, la Cour suprême a prolongé le mandat des législateurs au début de l’année jusqu’au 30 avril, puis l’a prolongé à nouveau pour la même raison jusqu’au 15 décembre.

Rivera a estimé que «ce qu’ils (les législateurs) font, c’est passer une interdiction de la loi générale sur la santé à une nouvelle loi». (Photo: .)

Ce jeudi, et avec un avis déjà approuvé au Sénat, la Cour suprême a donné une nouvelle prolongation jusqu’au 30 avril 2021 afin que l’accord parvienne aux caméras.

«Dans le premier délai qu’ils ont donné, la justification est qu’il y avait de nombreux intérêts en jeu et qu’une proposition globale devait être trouvée. Ce à quoi nous avons répondu que les nôtres n’étaient pas des intérêts, ce sont des droits, “a rappelé Rivera d’un camp avec plus d’un millier de plants de marijuana plantés à des fins”symbolique».

Pour le membre du sit-in, l’avis déjà approuvé au Sénat et qui n’a pas eu le temps de discuter des sénateurs “Il n’a rien résolu pour personne, ni pour les utilisateurs, ni pour les patients, ni pour le marché, ni pour les communautés autochtones.”

L’initiative crée l’Institut mexicain pour la réglementation et le contrôle du cannabis, en plus des réformes de la loi générale sur la santé et du code pénal qui interdisaient la consommation récréative. (Photo: .)

«Le problème est qu’ils ne voient pas cette question comme une question de droits humains. Et ce que nous disons, c’est que nous sommes victimes de violations des droits humains depuis 100 ans», A-t-il confirmé.

La décision de la Cour suprême est intervenue près d’un mois après que le Sénat a approuvé la nouvelle loi fédérale pour la réglementation du cannabis qui légalise la culture, la production, la consommation, la distribution, l’industrialisation et la vente de marijuana sous contrôle fédéral.

L’initiative crée l’Institut mexicain pour la réglementation et le contrôle du cannabis, en plus des réformes de la loi générale sur la santé et du code pénal qui interdisaient la consommation récréative.

Mais leur discussion s’est enlisée à la Chambre des députés au milieu des revendications d’activistes, qui ont averti que la législation criminalise toujours la possession de plus de 200 grammes de cannabis et envisage des amendes pour transporter entre 28 et 200 grammes.

