L’être humain a modifié avec ses constructions quelque 30000 kilomètres carrés d’océan, un chiffre proportionnellement comparable à l’extension des terres urbanisées, selon une étude publiée dans Durabilité de la nature qui quantifie, pour la première fois, cette « empreinte ».

Cette superficie de 30000 kilomètres carrés équivaut à environ 0,008% de l’océan, selon les calculs d’une équipe internationale dirigée par la chercheuse Ana Bugnot de l’Université de Sydney, qui a cartographié l’étendue du développement humain dans les mers.

Lorsque les effets sur les zones environnantes dus, par exemple, aux changements de débit d’eau et à la pollution sont inclus dans la zone modifiée, l’empreinte est en fait de deux millions de kilomètres carrés, soit plus de 0,5% du total. l’océan, ajoute l’étude.

La modification océanique comprend les zones touchées par les tunnels et les ponts; infrastructures d’extraction d’énergie (parcs pétroliers, gaziers ou éoliens); transport maritime (ports et marinas); infrastructures d’aquaculture et récifs artificiels.

Développement marin dans les zones côtières

Le développement des océans n’a rien de nouveau, il s’est produit depuis 2000 avant JC, mais « ces dernières années, il a changé rapidement », a déclaré Bugnot dans un communiqué de l’Université de Sydney.

Le développement marin se produit principalement dans les zones côtières, qui sont les environnements océaniques les plus riches en biodiversité et biologiquement productifs.

L’équipe a également projeté le taux d’expansion de l’empreinte océanique dans le futur et les chiffres sont « alarmant »Par exemple, les infrastructures pour l’énergie et l’aquaculture, y compris les câbles et les tunnels, devraient augmenter entre 50 et 70% d’ici 2028.

Cependant, les experts préviennent qu’il s’agit d’une estimation sous-estimée car il y a une pénurie d’informations sur le développement des océans, en raison de la mauvaise régulation des océans dans de nombreuses régions du monde.

« Il est urgent d’améliorer la gestion des milieux marins. Nous espérons que notre étude stimulera de nouvelles actions sur les initiatives nationales et internationales, comme la directive-cadre sur la stratégie marine de l’Union européenne », a souligné M. Bugnot.

Les chercheurs ont attribué l’expansion prévue au besoin croissant des populations de se défendre contre l’érosion côtière et les inondations, en raison de l’élévation du niveau de la mer et du changement climatique, ainsi que de leurs besoins en matière de transport et d’extraction d’énergie. et les loisirs.