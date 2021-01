Kyriakos Mitsotakis. . / EPA / ALEXANDROS VLACHOS / Archives

Athènes, 12 janvier . .- Les contacts exploratoires pour tenter de résoudre les différends entre la Grèce et la Turquie reprendront le 25 janvier à Istanbul, après une année au cours de laquelle les tensions ont atteint un point critique, selon le ministère grec des Affaires étrangères. .

La 61e série de contacts est la première en cinq ans, et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a exprimé son souhait lundi lors d’une visite au Portugal que les pourparlers reprennent là où ils s’étaient arrêtés en mars 2016.

Depuis lors, la situation a changé notablement dans les deux pays et dans leurs relations bilatérales, mais Athènes a clairement indiqué qu’elle ne discuterait de leurs différences que sur les zones maritimes, telles que les eaux territoriales et la zone économique exclusive.

Pendant ce temps, Ankara a rendu public son intention de discuter de l’occupation grecque illégale présumée de plusieurs îles de la mer Égée et de la démilitarisation des îles au large des côtes turques.

Du côté grec, les contacts exploratoires seront menés par Pavlos Apostolidis, ancien directeur de l’Agence nationale de renseignement et ambassadeur honoraire, qui avait déjà dirigé la délégation hellénique au dernier tour.

Ce lundi, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavusoglu, a invité la Grèce à reprendre les contacts. Cependant, le ministère grec des Affaires étrangères a répondu qu’il n’avait reçu aucune invitation officielle et qu’il l’accepterait si tel était le cas.

Dans la soirée, le processus officiel a finalement été clos avec la proposition turque de se réunir à Istanbul le lundi 25, et la partie grecque a accepté.

Il est à noter que le début des contacts exploratoires intervient après l’investiture du président élu des États-Unis, Joe Biden, le 20, et avant le Conseil européen de mars.

D’autre part, ce mardi, la commission des affaires étrangères et de la défense du Parlement grec discutera du projet de loi visant à étendre pour la première fois depuis 1947 les eaux territoriales grecques de la mer Ionienne à douze milles marins, ce qui, bien qu’il n’affecte pas la zone qui En vedette dans le conflit avec la Turquie, il montre clairement l’intention hellénique contre le pays voisin. .

