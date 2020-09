WASHINGTON – Un audit vieux de deux décennies des contrats de transport de matériel de courrier par l’inspecteur général du service postal des États-Unis a révélé qu’une entreprise précédemment dirigée par le directeur général des postes Louis DeJoy avait obtenu plusieurs contrats non concurrentiels par le service postal qui pourraient avoir coûté aux contribuables jusqu’à 53 $. millions de plus que s’ils avaient fait l’objet d’une offre concurrentielle.

L’audit de 2001 a révélé que New Breed Logistics, un fournisseur de services de chaîne d’approvisionnement basé en Caroline du Nord, s’était vu attribuer plus de 300 millions de dollars de contrats de transport de matériel de courrier postal qui auraient pu être vendus à un prix beaucoup plus bas s’ils avaient été achetés de manière compétitive à une gamme des vendeurs.

L’audit, examiné par NBC News, a clairement montré que la prémisse d’attribution de tout contrat non concurrentiel à un seul fournisseur, tel que New Breed, « ne répondait pas pleinement aux exigences du service postal » et « exposait potentiellement le service postal à des risques de coût et de performance. . «

Les contrats attribués à New Breed, à partir de 1992, visaient à exploiter un centre de service pilote d’équipement de transport de courrier à Greensboro, en Caroline du Nord. DeJoy a été directeur général de New Breed de 1983 à 2014.

L’audit s’est conclu en disant que tous les contrats de service postal avec New Breed « auraient pu être attribués de manière concurrentielle, ce qui aurait abouti à des prix contractuels plus justes et raisonnables dans l’ensemble ».

L’audit soulève la question de savoir si New Breed a sciemment surfacturé le service postal, et il renouvelle l’examen des antécédents et des qualifications de DeJoy, un prolifique collecteur de fonds et donateur du Parti républicain qui a été nommé pour diriger le service postal malgré les objections de nombreux fonctionnaires impliqués dans la sélection. processus.

« Il est étonnant de savoir pourquoi il n’a pas été renvoyé pour enquête », a déclaré l’ancien inspecteur général des services postaux, Dave Williams, en se référant aux conclusions de l’audit. Williams a été inspecteur général de 2003 à 2016.

DeJoy a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole que le rapport était un examen des contrats du service postal et non de New Breed. « Il n’y a pas eu de conclusion dans l’examen que la société ne respectait pas les termes et conditions du contrat », a-t-il déclaré.

Et le service postal a contesté certaines des conclusions de l’inspecteur général sur les prix proposés par l’entreprise, « qui, selon lui, reflétaient l’exploitation dans des régions du pays à main-d’œuvre coûteuse que l’entreprise était tenue de desservir », a déclaré le porte-parole. L’entreprise a été vendue en 2015 à XPO Logistics, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Williams, qui était également vice-président du Conseil des gouverneurs du service postal de 2018 jusqu’à son départ quelques jours avant la nomination de DeJoy en mai, a publiquement mis en doute les qualifications de DeJoy et les changements en cours au service postal sous sa direction.

Le porte-parole du service postal, David Partenheimer, a renvoyé à NBC News une lettre d’anciens fonctionnaires des postes à l’inspecteur général datée du 29 décembre 2000, soutenant les conclusions de l’audit tout en suggérant que les contrats pourraient avoir conduit à d’autres économies de coûts qui n’ont pas été prises en compte. « Nous sommes généralement d’accord avec le résultat », a écrit Paul Vogel, alors vice-président des opérations de la Poste.

Une lettre distincte des fonctionnaires du service postal à l’inspecteur général à la même date a déclaré que les contrats New Breed ont aidé à «fournir la base» pour les futurs contrats concurrentiels et ont été attribués conformément aux directives du service postal.

L’audit ajoute à un récit plus large sur les pratiques commerciales de DeJoy, qui sont examinées de près au Congrès. Le Washington Post a récemment rapporté qu’au moins cinq employés ont déclaré que DeJoy ou ses collaborateurs ont exhorté les membres du personnel à participer aux collectes de fonds de campagne dans son manoir, puis les ont remboursés par le biais de primes. DeJoy ne savait pas que les employés se sont sentis obligés de faire des dons, a rapporté The Post.

Le comité de surveillance de la Chambre a prévu une audience lundi pour approfondir l’histoire commerciale de DeJoy et ses qualifications pour gérer le service postal.

DeJoy est soumis à une assignation pour fournir des dossiers d’ici mercredi sur les changements opérationnels entraînant des retards généralisés dans la livraison du courrier depuis qu’il a pris ses fonctions. Les changements apportés au cours de son mandat – y compris la suppression des boîtes aux lettres publiques et des machines de tri dans les centres postaux du pays – font l’objet d’une enquête de l’actuel inspecteur général du service postal.

Agapi Doulaveris, chef de cabinet de l’inspecteur général du service postal, a refusé de commenter l’audit, invoquant son âge et l’absence de documentation supplémentaire.

Les pratiques financières de New Breed ont également été citées dans des rapports au Congrès. Dans un rapport semestriel en mars 1999, l’inspecteur général du service postal a signalé les contrats de location de New Breed, affirmant que 33 millions de dollars versés à New Breed auraient pu être «mieux utilisés». Un rapport en septembre de cette année signalait 9 millions de dollars de plus versés à New Breed qui auraient pu être «mieux utilisés».

Les irrégularités citées dans l’audit, a déclaré Williams, soulignent pourquoi il a insisté pour une vérification complète des antécédents lorsque DeJoy il a été nommé au poste de directeur général des postes.

« Je ne comprends pas comment une offre aurait pu être prolongée avant qu’une vérification des antécédents ne soit terminée », a déclaré Williams.

Le ministre des Postes au moment des trop-payés New Breed était William J. Henderson, un ancien fonctionnaire du service postal de Greensboro, Caroline du Nord, qui a été nommé en 1998. Henderson a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir jamais vu l’audit.

«Nous avions des tonnes de partenaires logistiques pendant que j’étais dans le service postal, et je ne me suis pas vraiment mis à sélectionner des partenaires particuliers ou à revoir ce genre de choses puisqu’elles se faisaient par achat», a déclaré Henderson. L’inspecteur général de l’époque, Karla Corcoran, a pris sa retraite en 2003 après qu’une enquête fédérale a révélé qu’elle avait abusé de son autorité, gaspillé de l’argent public et encouragé des pratiques de personnel douteuses. Le travail de Corcoran consistait à éliminer le gaspillage et la fraude.

Ce qui s’est passé après l’audit n’est pas clair, en partie parce que l’inspecteur général du service postal à l’époque n’a pas réussi à maintenir des indices efficaces d’audits et d’enquêtes, a déclaré Williams – une pratique que Williams a déclaré avoir passé du temps à essayer de faire demi-tour.

Lors d’un témoignage le mois dernier devant le comité de surveillance de la Chambre, le représentant Jamie Raskin, D-Md., A interrogé DeJoy sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas subi de vérification des antécédents.

« L’une des raisons pour lesquelles nous avons des vérifications d’antécédents », a-t-il dit, « est que nous identifions des modèles d’inconduite ou des conflits d’intérêts potentiels qui existent. »

DeJoy a répondu: « Monsieur, je n’ai aucun modèle d’inconduite. »