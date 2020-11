Les mesures qui seront adoptées pour éviter la contagion du covid-19 lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo représenteront un surcoût pouvant atteindre jusqu’à 800 millions d’euros, ont rapporté aujourd’hui les médias japonais. . / EPA / FRANCK ROBICHON / Archives

Tokyo, 30 nov . .- Les mesures qui seront adoptées pour éviter la contagion du covid-19 lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo représenteront un surcoût pouvant atteindre jusqu’à 800 millions d’euros, ont rapporté aujourd’hui les médias japonais.

Les données, fournies par des sources non identifiées aux agences locales Kyodo et Jiji Press et au quotidien financier Nikkei, sont connues à la veille de la publication d’un bilan du budget de Tokyo 2020, après les Jeux Olympiques. sera reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

En fait, dimanche, les médias japonais ont rapporté, également de sources anonymes, que le report lui-même représentera un coût supplémentaire d’environ 200 milliards de yens (1605 millions d’euros / 1921 millions de dollars) pour l’extension des baux de salles et d’équipements et frais de main-d’œuvre supplémentaires, entre autres.

Parallèlement à cela, comme l’ont rapporté lundi Kyodo et Jiji Press, les organisateurs prévoient que les contre-mesures pour le covid-10 entraîneront une dépense supplémentaire d’environ 100 milliards de yens (804 millions d’euros / 963 millions de dollars).

D’autres sources consultées par le journal Nikkei estiment que ce chiffre atteindra environ 90 000 millions de yens (723 millions d’euros / 866 millions de dollars).

Cette dépense supplémentaire comprendra l’installation de centres médicaux, l’embauche de personnel de santé, le contrôle des concurrents olympiques et la désinfection des sites où se dérouleront les compétitions, selon les médias locaux.

Ces versions n’ont pas été officiellement confirmées par le comité d’organisation de Tokyo 2020 ou par les autorités métropolitaines de la capitale japonaise.

Le JJ.OO. de cette année aurait dû commencer le 24 juillet, mais en mars, il a été décidé de la reporter au 23 juillet 2021 en raison de l’expansion de la pandémie de coronavirus.

Il n’est pas encore décidé comment le coût supplémentaire qui représentera le report des tests olympiques d’un an et les contre-mesures pour le covid-19 seront distribués, ce qui sera connu lorsque la mise à jour budgétaire sera publiée.

Le JJ.00. Ils sont financés par les officiels olympiques, le gouvernement du Japon et les autorités métropolitaines de Tokyo.

Selon le budget le plus récent, à partir de décembre 2019, les Jeux Olympiques. de Tokyo 2020 allait initialement coûter 1,35 billion de yens (10839 millions d’euros / 12969 millions de dollars).

Il était prévu que, sur ce budget, près de 90% seraient répartis à parts égales entre le comité d’organisation et les autorités métropolitaines de Tokyo, et le reste par le gouvernement japonais.