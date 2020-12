Un résumé des meilleures images de la journée Une promenade atypique. Arnold Schwarzenegger est descendu dans les rues de Los Angeles, en Californie, dans une voiture d’époque: une Mercedes Benz décapotable. Il l’a fait accompagné de sa partenaire, Heather Milligan, avec qui il a profité d’une journée ensoleillée (Photos: The Grosby Group) Le regard de Selena Gomez sur le chemin du retour au travail. L’actrice a été vue pendant le tournage de “Only Murders in the Building” à New York et a mis une tendance avec les costumes qui ont été choisis pour la scène qu’elle devait jouer dans l’Upper West Side de la ville

Une balade classique. Comme d’habitude, Irina Shayk a arpenté les rues de New York avec sa fille Lea de Seine – issue de sa précédente relation avec Bradley Cooper – dans sa poussette. Le modèle portait un look blanc cassé: un pantalon de jogging et une combinaison blanche et a choisi le noir pour ses bottes et sa veste

Achat particulier de Colin Farrell. L’acteur de 44 ans a été vu quittant Petco, à Los Angeles, en Californie, portant une boîte avec un cadeau pour son animal de compagnie: un arbre à sept niveaux que le chat peut divertir à l’intérieur de sa maison. De plus, il a acquis un tapis pour que le félin se repose. Après avoir tout mis dans sa voiture, il s’est dirigé vers le café Noël est palpitant en famille. Hugh Grant est allé avec sa femme, Anna Eberstein, et leurs deux jeunes enfants acheter le sapin de Noël à Londres. On a vu l’acteur et son partenaire forcés de le porter et de l’emmener à sa voiture, puis de le rassembler avec le reste de sa famille à la maison.

Dans les coulisses. L’acteur Matthew McConaughey a tourné une publicité à Hollywood. Là, il a été vu posant contre un mur, vêtu d’une chemise en jean, d’un pantalon en gabardine beige et de baskets en cuir noir. De plus, il portait le masque dans sa main Sortie en famille. Elsa Pataky a visité le magasin Fro-Yo à Byron Bay, en Australie, avec ses trois enfants -India Rose, Sasha et Tristan-, qui marchaient pieds nus comme l’artiste. La mère de l’actrice les a accompagnés

Recherche d’offres. Jessica Alba en a profité pour faire ses achats de Noël au magasin discount Target à Hollywood. L’actrice a été surprise par un pantalon en cuir noir, un pull rouge et un masque à pois blanc, alors qu’elle quittait l’entreprise avec son chariot plein de provisions Petit déjeuner express. Hugh Jackman est allé dans un café bien connu à New York. L’acteur – populairement connu pour son rôle de Wolverine sur X-Men – portait une tenue de sport La famille s’agrandit. Hilary Duff a marché avec sa fille dans les rues de New York. L’actrice est enceinte de son troisième enfant, deuxième fruit de sa relation avec le musicien Matthew Koma (Photos: The Grosby Group)

